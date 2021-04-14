1,65 секунды до сотни: в Германии может появиться быстрейший электрогиперкар на планете

Компания пока опубликовала только дизайнерские скетчи будущего Elektron Quasar. Судя по ним, купе получит развитый аэро­динами­ческий обвес и крупное антикрыло. Салон Quasar разделят на две половины — для водителя и пассажира — и снабдят как минимум тремя мониторами.

Один из них будет играть роль приборного щитка, второй появится на панели перед пассажиром, а третий имплантируют в развитую центральную консоль неправильной треугольной формы. Кроме того, не исключено появление и четвёртого дисплея — в ступице рулевого «штурвала». Получит салон Квазара и атмосферную контурную подсветку.

Четыре электромотора гиперкара смогут развивать более 2300 л.с. При весе силовой установки в полторы тонны и расчётном ускорении до 100 км/ч за 1,65 секунды Elektron Quasar может оказаться одной из самых динамичных машин на планете. К примеру, для гиперкара Rimac C_Two с силовой установкой на 1914 л.с. заявлено время разгона до 100 км/ч за 1,9 секунды, а японский Aspark Owl набирает 60 миль в час (97 км/ч) за 1,72 секунды благодаря 2012 л.с.