1,65 секунды до сотни: в Германии может появиться быстрейший электрогиперкар на планете
Дмитрий Елизаров
Компания Elektron Motors, основанная в Германии выходцем из Турции Армаганом Арабулом, анонсировала проект гиперкара с 2300-сильной установкой. Купе Quasar по расчётам разработчиков сможет разгоняться до
Компания пока опубликовала только дизайнерские скетчи будущего Elektron Quasar. Судя по ним, купе получит развитый аэродинамический обвес и крупное антикрыло. Салон Quasar разделят на две половины — для водителя и пассажира — и снабдят как минимум тремя мониторами.
Один из них будет играть роль приборного щитка, второй появится на панели перед пассажиром, а третий имплантируют в развитую центральную консоль неправильной треугольной формы. Кроме того, не исключено появление и четвёртого дисплея — в ступице рулевого «штурвала». Получит салон Квазара и атмосферную контурную подсветку.
Четыре электромотора гиперкара смогут развивать более 2300 л.с. При весе силовой установки в полторы тонны и расчётном ускорении до
100 км/чза 1,65 секунды Elektron Quasar может оказаться одной из самых динамичных машин на планете. К примеру, для гиперкара Rimac C_Twoс силовой установкой на 1914 л.с. заявлено время разгона до 100 км/чза 1,9 секунды, а японский Aspark Owl набирает 60 миль в час (97 км/ч)за 1,72 секунды благодаря 2012 л.с.
Как и потенциальные конкуренты, Elektron Quasar окажется малотиражным. Компания планирует собрать только 99 экземпляров купе по цене от 2,2 миллиона евро, к производству приступит лишь в 2023 году, и ещё три года понадобится, чтобы доставить покупателям все запланированные к выпуску машины.