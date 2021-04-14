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1,65 секунды до сотни: в Германии может появиться быстрейший электрогиперкар на планете

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Дмитрий Елизаров

Компания Elektron Motors, основанная в Германии выходцем из Турции Армаганом Арабулом, анонсировала проект гиперкара с 2300-сильной установкой. Купе Quasar по расчётам разработчиков сможет разгоняться до 450 км/ч: как уточняет Motor1, стоить гиперкар будет минимум 2,2 миллиона евро (почти 200 миллионов рублей).

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  • Компания пока опубликовала только дизайнерские скетчи будущего Elektron Quasar. Судя по ним, купе получит развитый аэро­динами­ческий обвес и крупное антикрыло. Салон Quasar разделят на две половины — для водителя и пассажира — и снабдят как минимум тремя мониторами.

  • Один из них будет играть роль приборного щитка, второй появится на панели перед пассажиром, а третий имплантируют в развитую центральную консоль неправильной треугольной формы. Кроме того, не исключено появление и четвёртого дисплея — в ступице рулевого «штурвала». Получит салон Квазара и атмосферную контурную подсветку.

  • Четыре электромотора гиперкара смогут развивать более 2300 л.с. При весе силовой установки в полторы тонны и расчётном ускорении до 100 км/ч за 1,65 секунды Elektron Quasar может оказаться одной из самых динамичных машин на планете. К примеру, для гиперкара Rimac C_Two с силовой установкой на 1914 л.с. заявлено время разгона до 100 км/ч за 1,9 секунды, а японский Aspark Owl набирает 60 миль в час (97 км/ч) за 1,72 секунды благодаря 2012 л.с.

  • Как и потенциальные конкуренты, Elektron Quasar окажется малотиражным. Компания планирует собрать только 99 экзем­пляров купе по цене от 2,2 миллиона евро, к производству приступит лишь в 2023 году, и ещё три года понадобится, чтобы доставить покупателям все запланиро­ванные к выпуску машины.

Как считаете, получится?

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