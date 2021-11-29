Электронный гигант Xiaomi построит завод электромобилей в Пекине

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Китайская компания Xiaomi, сделавшая себе имя на производстве электронных гаджетов, объявила о планах запустить в Пекине собственный завод по производству электрокаров. Стройка пройдёт в два этапа, сообщает Daily Sabah.
Дата запуска массового выпуска на заводе совпадает со сделанным ранее заявлением главы концерна Лэй Цзюня. Он сообщил, что первая электрическая модель Xiaomi появится в первой половине 2024 года. Никаких подробностей о машине пока нет.