Электронный гигант Xiaomi построит завод электромобилей в Пекине

Китайская компания Xiaomi, сделавшая себе имя на производстве электронных гаджетов, объявила о планах запустить в Пекине собственный завод по производству электрокаров. Стройка пройдёт в два этапа, сообщает Daily Sabah.

Массовое производство на новом предприятии должно стартовать в 2024 году. Когда оно выйдет на полную мощность, то будет способно выпускать до 300 000 электромобилей в год. Всего в своё автомобильное подразделение Xiaomi инвестирует 10 миллиардов долларов в течение 10 лет.

Вместе с заводом построят штаб-квартиру для автомобильного направления компании, которое также станет располагаться в Пекине. Там же появятся офисы инженеров и маркетологов.

Сейчас Xiaomi запустила кампанию по масштабному открытию собственных магазинов по продаже смартфонов и электроники. В перспективе их планируют использовать и для продаж машин. Автомобильный бизнес уходит в онлайн, так что продавать электрокары через небольшие шоу-румы через несколько лет станет нормальным явлением.

Дата запуска массового выпуска на заводе совпадает со сделанным ранее заявлением главы концерна Лэй Цзюня. Он сообщил, что первая электрическая модель Xiaomi появится в первой половине 2024 года. Никаких подробностей о машине пока нет.