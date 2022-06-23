Проблемы с электронными ПТС: почему дилеры отказываются вносить собственников и что с этим делать
Анастасия Разина
Автомобилисты по всей России всё ещё не могут полноценно пользоваться электронными паспортами транспортного средства — у владельцев новых машин просто нет доступа к документу на сайте сервиса. После перехода на новую систему в 2020 году каждый продавец обязан вносить данные о новом собственнике в ЭПТС, однако в большинстве случаев этого не происходит.
Водители на форумах обсуждают одинаковую проблему — машина с ЭПТС у них есть, но доступа к электронному документу — нет. В соцсетях можно найти множество недовольных водителей, которым дилеры в этой услуге отказали под надуманным предлогом. Например, из-за того, что делать это якобы «совсем необязательно». «Мы не вносим, никто вообще не вносит, это вообще никому не нужно», — вот типичный ответ на запросы автомобилистов со стороны продавцов.
По данным представителей системы ЭПТС, всего 25% (!) от общего количества оформленных электронных документов имеют данные об актуальном владельце — это 1,12 млн из 4,5 млн ЭПТС. В остальных случаях информации о собственнике в документе нет. Разбираемся, почему так происходит и как вписать себя в ЭПТС после сделки.
Чем грозит отсутствие данных о собственнике в ЭПТС
Как объяснили корреспонденту Журнала Авто.Ру в организации, отсутствие сведений о собственнике в ЭПТС не препятствует государственной регистрации автомобиля в ГИБДД. Дело в том, что сотрудники ГИБДД не запрашивают из системы данные раздела «Сведения о собственнике»: владельца в СТС вносят на основании правоустанавливающего документа, например, договора купли-продажи.
Однако отсутствие в ЭПТС сведений о собственнике накладывает на него определенные и неприятные ограничения. Например, автомобилист не может бесплатно получить подробную выписку из собственного же ЭПТС. Этот документ, например, необходим для оформления каско, получения кредита в банке под залог машины, или может понадобиться для судебных разбирательств. А в случае с грузовыми автомобилями он нужен для оформления пропуска на въезд в Москву. При продаже машины такому собственнику придётся предупредить покупателя, что тот также не сможет указать новые данные в ЭПТС, а это может снизить количество желающих купить такой автомобиль.
По словам юриста Европейской юридической службы Ореста Мацалы, при последующей продаже новый покупатель действительно может отказаться от подписания договора, если сведения о нём не будут внесены в систему ЭПТС. «Неудобство еще и в том, что невозможно получить полную выписку из системы. Она будет ограничена: в неё не подгрузится вся информация об автомобиле», — говорит Мацала.
Почему дилеры не вписывают новых собственников в ЭПТС
В АО «Электронный паспорт», которое является оператором системы ЭПТС, признают: дилеры либо «забывают» сказать водителю о том, что им нужно оформить ЭПТС, либо убеждают клиентов, что эта процедура ничего не значит. Или вообще заверяют, что изменения можно внести в ГИБДД при регистрации на себя. «Но этого в ГИБДД не делают. И если дилер собственника в ЭПТС не внёс, он он там никак иначе появиться не сможет», — заявили в компании.
При этом никаких технических сложностей в процедуре нет. Так, любое физическое или юридическое лицо может пройти регистрацию на Портале Системы электронных паспортов и произвести эту операцию.
В ЭПТС считают, что дилеры не производят смену собственника по двум причинам. Первая — не хотят тратить на это время и платить комиссию в размере 120 рублей. Вторая, и куда более серьёзная проблема — сам автопроизводитель или предыдущий собственник по каким-то причинам ранее не внёс в документ самого дилера. Поэтому и у него нет доступа к ЭПТС, поэтому ему придётся восстанавливать всю цепочку собственников от самого производителя. А это долго...
«Для дилеров, которые продают новые автомобили, это дополнительная нагрузка. Чтобы её снизить, они просто не вносили собственников в ЭПТС. Иногда они просто замалчивают информацию о том, что владельцу нужно внести данные в ЭПТС. Мы знаем уже более чем о сотне судебных прецедентов, когда собственник требовал от дилера внести данные. Те изменения не внесли. В итоге, этого приходилось добиваться через суд, но всегда успешно», — рассказали в ЭПТС.
Там добавили, что между ЭПТС и дилерами заключены договорные соглашения, согласно которым продавцы обязаны информировать покупателя и вносить его данные в документ. «Дилеры могут этого не делать только в случае, если автомобилист откажется от обработки его персональных данных, но для этого нужно получить письменный отказ», — сказали в пресс-службе ЭПТС.
Что говорят дилеры и как вообще должна работать система
Опрошенные Журналом Авто.ру дилеры признали, что обязаны вносить нового владельца в ЭПТС. При этом в пресс-службе ГК АвтоСпецЦентр объяснили, что не все дилеры подключены к системе ЭПТС и поэтому у них возникают сложности при внесении новых собственников. «Кроме того, регистрация нового владельца в ЭПТС должна происходить с согласия покупателя использовать его личные данные, и нередко отсутствие заявки на это со стороны клиента становится причиной не внесения его в качестве владельца в ЭПТС», — объяснил дилер.
В свою очередь, руководитель отдела продаж «Volvo Car Авилон» Павел Червяков описал порядок проведения правильной процедуры. Так, чтобы передать право собственности на автомобиль, дилер открывает возможность её передачи в Системе электронных паспортов, а новый собственник это подтверждает.
«Трудности могут появиться лишь в случае, если новый владелец не отметил в системе, что принимает право собственности. Ограничений по времени на эту процедуру нет. Однако рекомендую клиенту сразу же сделать соответствующую отметку в системе после того, как дилер предоставит ему такую возможность. На практике данное действие занимает у автовладельца считанные минуты. В дальнейшем автовладелец может об этом забыть, и проблемы возникнут в самый неподходящий момент», — сказал Червяков.
В свою очередь, в АО «Электронный паспорт» добавляют, что в дальнейшем собственник через личный кабинет может при продаже указать нового владельца. Покупателя нужно будет просто «подтянуть» из системы — юрлицо по ИНН, а физлицо — по СНИЛС.
Даже если машина была куплена два года назад, то можно смело обращаться к дилеру и требовать, чтобы данные обновили. «Можно просто позвонить и онлайн в течение двух минут эти две стороны могут пройти процедуру, — сказали в ЭПТС. — Никаких временных ограничений для совершения операции нет». Даже если автокомпания заморозила свою операционную деятельность, доступ к системе ЭПТС для внесения нужных данных у нее остаётся. Проблемы могут возникнуть только если дилерский центр за это время был ликвидирован, и у него не осталось правопреемников.
Итак, что делать, если дилер отказывается вносить собственника в ЭПТС
В АО «Электронный паспорт» советуют не соглашаться на убеждения дилера и настаивать на законном требовании. Если результата нет, можно отказаться от покупки машины или потребовать от дилера письменный отказ о внесении данных в ЭПТС. С ним можно смело обращаться в суд.
Как действовать:
- Зарегистрировать личный кабинет на сайте системы ЭПТС;
- После подписания договора с дилером написать требование о внесении сведений о покупателе в систему;
- Если дилер не реагирует, направить досудебную претензию;
- Обратиться в суд, опираясь на сложившуюся практику, подтверждающую правоту покупателя.
Когда дилеры начнут вписывать всех покупателей в ЭПТС
Как объяснил юрист Мацала, дилеры не обременяют себя задачей внесения изменений о покупателе, объясняя это тем, что внесение изменений в систему ЭПТС о новом собственнике носит добровольный характер. Продавцы опираются на п.1 Дополнительных сведений Правил, утверждённых Постановлением Правительства РФ номер 1212 от 05.10.2017, согласно которым услуга «Предоставляются на добровольной основе…».
Однако, как ожидает оператор ЭПТС, уже в этом году лазейку закроют. Минпромторг подготовил изменения в это постановление, согласно которым до первой регистрации в ГИБДД внесение первого собственника в ЭПТС станет обязательным. Эта инициатива пришла в том числе и от ГИБДД. Эксперты полагают, что изменения должны в ближайшее время внести на рассмотрение в правительство и утвердить.