Проблемы с электронными ПТС: почему дилеры отказываются вносить собственников и что с этим делать

Почему дилеры не вписывают новых собственников в ЭПТС

В АО «Электронный паспорт», которое является оператором системы ЭПТС, признают: дилеры либо «забывают» сказать водителю о том, что им нужно оформить ЭПТС, либо убеждают клиентов, что эта процедура ничего не значит. Или вообще заверяют, что изменения можно внести в ГИБДД при регистрации на себя. «Но этого в ГИБДД не делают. И если дилер собственника в ЭПТС не внёс, он он там никак иначе появиться не сможет», — заявили в компании.

При этом никаких технических сложностей в процедуре нет. Так, любое физическое или юридическое лицо может пройти регистрацию на Портале Системы электронных паспортов и произвести эту операцию.

В ЭПТС считают, что дилеры не производят смену собственника по двум причинам. Первая — не хотят тратить на это время и платить комиссию в размере 120 рублей. Вторая, и куда более серьёзная проблема — сам автопроизводитель или предыдущий собственник по каким-то причинам ранее не внёс в документ самого дилера. Поэтому и у него нет доступа к ЭПТС, поэтому ему придётся восстанавливать всю цепочку собственников от самого производителя. А это долго...

«Для дилеров, которые продают новые автомобили, это дополнительная нагрузка. Чтобы её снизить, они просто не вносили собственников в ЭПТС. Иногда они просто замалчивают информацию о том, что владельцу нужно внести данные в ЭПТС. Мы знаем уже более чем о сотне судебных прецедентов, когда собственник требовал от дилера внести данные. Те изменения не внесли. В итоге, этого приходилось добиваться через суд, но всегда успешно», — рассказали в ЭПТС.

Там добавили, что между ЭПТС и дилерами заключены договорные соглашения, согласно которым продавцы обязаны информировать покупателя и вносить его данные в документ. «Дилеры могут этого не делать только в случае, если автомобилист откажется от обработки его персональных данных, но для этого нужно получить письменный отказ», — сказали в пресс-службе ЭПТС.