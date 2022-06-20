Обжалование штрафов онлайн не работает: что случилось и как лучше всего оспорить постановление
Анастасия Попова
Автомобилисты жалуются на сложности с подачей электронных жалоб на административные штрафы ГИБДД. В прошлом году водителям пообещали, что отменять штрафы с камер станет проще: вместо устаревшего функционала сайтов ГИБДД должна была заработать специальная функция на Госуслугах. На деле же оказалось, что система… не работает. А наиболее надёжным способом остаётся личный поход в ГИБДД либо отправка бумажных писем в суды.
Разбираемся, почему это происходит и как проще всего отменить несправедливый штраф.
Почему обжалование штрафов на Госуслугах почти не работает
На фоне роста количества фиксаций с дорожных камер власти вроде бы пошли автомобилистам навстречу: с 1 сентября 2021 года водителям разрешили обжаловать через сайт Госуслуг постановления с камер. «Это избавит граждан от необходимости лично обращаться в уполномоченные органы, и сделает процедуру обращения более доступной, поскольку водителю иногда проще оплатить штраф, чем тратить свое время на заполнение бумаг в подразделении», — говорил тогда председатель Госдумы Вячеслав Володин.
Функционал действительно запустили: на портале у зарегистрированных пользователей рядом с полученным постановлением появилась кнопочка «Обжаловать». Но выбор оснований для отмены постановлений ограничен стандартным набором, а возможности рассказать о проблеме своими словами у водителей на портале просто нет. Равно как и функции приложить к жалобе фото- и видеоматериалы.
О проблеме Журналу Авто.Ру рассказали несколько автомобилистов: они были не согласны с самим решением о нарушении, поскольку камера просто неправильно оценила маневр. Однако найти на портале подходящей формулировки, как и приложить видео с регистратора, у них не получилось.
Автоэксперт и руководитель проекта Пробок.нет Александр Шумский уверен: система устроена так, чтобы инспектор ГИБДД при оспаривании смог отменить только самые очевидные и простые штрафы. А более сложные случаи таким способом оспорить уже нельзя. Он также рассказал Журналу Авто.Ру о своём штрафе, который не смог обжаловать через Госуслуги.
«Мне пришёл штраф за нарушение знака 5.15.2 — якобы я поехал не по своей полосе, — рассказал Шумский. — Но я объезжал автомобилиста, который нарушил ПДД, заблокировал проезд по моей полосе, поэтому я заехал двумя колёсами на соседнюю полосу, а ряда я не менял». Найти возможность для отправки жалобы по своей ситуации на Госуслугах автоэксперт не смог.
Сейчас для обжалования на портале Госуслуг можно выбрать только одну из четырёх причин:
- неправильно распознан госномер;
- дорожный знак недоступен для обозрения (отсутствовал);
- за данное нарушение вынесено другое постановление;
- другое.
Последний вариант опять-таки подразумевает выбор из четырёх фиксированных причин:
- у транспортного средства другой собственник;
- транспортное средство передано в аренду (лизинг);
- транспортным средством управляло другое лицо;
- выполнялись указания регулировщика.
«Зачастую случаи, которые оспаривают водители, очень сложные, их просто так не описать: нужно приложить фото и видео, свидетельские показания. Я свой штраф так не смог оспорить, мне ни один указанный пункт даже близко не подошёл, ведь я оспаривал не техническую ошибку, а саму суть предъявленного мне обвинения. На Госуслугах просто нет нужной кнопки. В итоге пришлось писать жалобу в суд. Прошло два месяца, а заседание ещё и не назначено. А если не оплатить штраф, он будет висеть у приставов как неоплаченный, даже если дело сейчас в суде», — рассказал Журналу Авто.Ру Александр Шумский.
Аналогичная ситуация произошла у сотрудника редакции, который получил штрафное постановление якобы за проезд прямо по ряду, предназначенному для поворота налево. На фотоматериалах видно, что его автомобиль доезжает до середины перекрёстка по прямой траектории, из чего комплекс фиксации сделал вывод о нарушении. Однако в реальности машина повернула налево, но чуть дальше — из-за того, что пересекаемая встречная полоса была заблокирована стоящим в пробке транспортом. Найти причину на сайте Госуслуг для отмены такого постановления у водителя также не получилось.
Александр Шумский уверен: при обжаловании сложных случаев с помощью электронной системы водителю в удовлетворении его претензий скорее всего откажут. Поэтому автомобилистам приходится тратить время на менее современные и трудозатратные способы отмены. Журнал Авто.Ру направил запрос в Минцифры по поводу узкого функционала портала, но ответа на момент выхода публикации не получил.
Сайт ГИБДД принимает любые виды жалоб
Альтернативой Госуслугам выступает отправка жалобы на штраф в ГИБДД в электронном виде. У водителя есть возможность приложить отсканированный документ с объяснениями, в котором можно подробно расписать всё, что произошло — прямо на портале ведомства. Но и тут нашлись нюансы.
Автомобилист действительно может подробно своими словами изложить суть претензии к полученному постановлению, приложить ссылки на видео или фотоматериалы, либо просто прикрепить снимки. Главное, как уточнила юрист Катерина Соловьёва, отправить документы так, чтобы в ГИБДД могли подтвердить личность отправителя. Например, можно отправить отсканированную копию письма с «живой» подписью. Без такого скана в ГИБДД могут назвать письмо не жалобой, а обращением, у которого уже совсем другой правовой статус.
Электронную жалобу в ГИБДД обязаны принять и рассмотреть. При этом инспекторы ГИБДД также обязаны пригласить автомобилиста приехать лично на разбор. Приглашение можно проигнорировать, но тогда нет гарантии, что инспектор потратит время на просмотр видео- и фотоматериалов или каких-то других доказательств со стороны водителя. Например, юрист Михаил Никитин уверен, что в большинстве случаев дополнительные материалы полицейские просто не изучают.
Однако в случае с сотрудником редакции этот вариант всё-таки сработал. Не найдя нужного пункта на сайте Госуслуг, водитель отправил жалобу на сайте ГИБДД, где подробно описал обстоятельства: на встречной полосе была пробка, а подтверждением факта остановки перед поворотом служат горящие на машине стоп-сигналы и… объезжающий её справа другой автомобиль (кстати, он тоже должен был получить штрафную квитанцию). Всего через два дня штраф отменили — уведомление об этом водитель получил в личном кабинете на сайте… Госуслуг.
Способ с подачей электронной жалобы удобен для тех, кто оспаривает штрафы, пришедшие из других регионов. Например, после путешествия на отдых — ехать за несколько сотен километров лично в ГИБДД даже для направления жалобы на крупный штраф мало кто захочет.
«Есть порядок рассмотрения жалобы, согласно которому должностное лицо всегда уведомляет водителя о месте и времени её рассмотрения. А приходить на разбор или нет — решает сам водитель. В очевидных случаях действительно можно не приходить. Например, когда ошибка налицо: машина на эвакуаторе получает штраф за скорость. А вот в таких случаях, когда запрещающий знак 3.27 стоит через 15 метров после зоны запрета для парковки, лучше явиться лично и всё объяснить инспектору», — рассказала Соловьёва.
Она также напомнила о возможности направить в ГИБДД ходатайство с просьбой перенести проведение опроса по делу по месту жительства водителя, а не места совершения правонарушения — эта норма прописана в ст. 26.9 КоАП.
И всё-таки самый надежный способ — подача жалобы в ГИБДД лично
Чтобы в ГИБДД гарантированно получили и приняли к рассмотрению не только текст жалобы, но и все сопутствующие материалы (например, диск или флеш-карту с видеозаписью, либо распечатанные фотоснимки), водителю придётся лично приехать в подразделение ГИБДД по месту оформления постановления. Там нужно будет написать документ на имя начальника вынесшего решение лица. При этом водителю придётся повторно приехать к назначенному времени рассмотрения. Такое мнение высказал юрист Никитин, который регулярно работает с отменой подобных постановлений.
«Личный визит в ГИБДД резко повышает шансы рассмотрения жалобы не спустя рукава, а с изучением всех приобщенных материалов, — заявил Никитин. — Сотрудники должны делать это по умолчанию, вне зависимости от явки автомобилиста. Но на деле происходит иначе. По своему опыту скажу, что при электронной подаче жалобы они вызывали подопечного на рассмотрение, а при неявке — отказывали в удовлетворении жалобы, хотя ситуация была очевидной», — поделился Никитин. По словам юриста, в описанном случае за рулём был другой человек, вписанный в полис ОСАГО, а доказательства о том, что собственник находился в другом месте, были приложены.
Более простой формой подачи классической бумажной жалобы в ГИБДД может стать отправление документов «Почтой России», но юристы такой способ недолюбливают, поскольку письмо легко может затеряться.
В России пока нет системы электронного обжалования штрафов ГИБДД, объяснила юрист Соловьёва. «Есть только электронные способы подачи жалоб. Это, например, подача заверенных электронно-цифровой подписью документов, скан-копия письма, Госуслуги. Пока власти пытаются облегчить способы подачи жалоб. При этом без участия водителя (приходить или нет — решает автомобилист) рассмотреть дело нельзя. Электронное обжалование — это если в режиме видеосвязи можно будет связаться с инспектором из другого города. А пока текущий функционал ещё долго придётся дорабатывать», — заключила Соловьёва.
Проще всего пожаловаться на штраф за нарушение правил парковки
Наиболее просто и быстро в Москве работает возможность отправить жалобу на местные штрафы. Так, в столице постановления за несоблюдение требований дорожных знаков и разметки, запрещающих остановку и стоянку, а также за стоянку на газоне, оформляет Московская административная дорожная инспекция (МАДИ). Есть ещё штрафы за неоплату парковки, которыми заведует ГКУ «Администратор Московского парковочного пространства» (АМПП).
Как рассказали корреспонденту Журнала Авто.Ру в Центре организации дорожного движения (ЦОДД), штрафы, выписанные МАДИ или АМПП, можно оспорить несколькими способами. В режиме онлайн на Едином транспортном портале, через электронную приемную Правительства Москвы на mos.ru или же на портале «Автокод». Также можно сделать это и лично: в сервисных центрах «Московский транспорт». Эти ведомства относятся к процедуре рассмотрения жалоб менее формально, чем в ГИБДД, и функционал для отправки жалобы дружелюбен к пользователю.
При этом юрист Никитин считает такие способы не слишком надёжными. «Я рекомендую подавать жалобы лично под отметку о приёме или заказным письмом. “Автокодом” пользоваться не советую из-за постоянных технических проблем», — заявил Никитин.
Как правильно составить текст жалобы на штраф
Текст жалобы не регламентирован, и составить его можно в свободной форме, объяснила руководитель практики уголовного и административного права Amulex.ru Любовь Шебанова. Главное, чтобы в ней была указана следующая информация:
- наименование «Жалоба на постановление по делу об административном правонарушении»;
- номер постановления, дата его вынесения, информация о том, кем оно вынесено и какое наказание назначено;
- доводы и обоснования необходимости отмены постановления;
- требование отменить обжалуемое постановление и прекратить производство по делу.
«Доказательствами могут выступать любые фактические данные, из анализа которых должностные лица или суд могут сделать выводы о невиновности привлекаемого лица. Поэтому к жалобе необходимо прикладывать все имеющиеся доказательства. Это могут быть и копия полиса ОСАГО, объяснение фактического нарушителя ПДД, договор аренды автомобиля, носители с аудио- и видеозаписями, объяснения свидетелей, билеты о нахождении за пределами места нарушения и так далее», — объяснила Шебанова.
Если решение по жалобе не устраивает заявителя, то законом предоставлено право на обжалование этого решения в районном или городском суде в течение 10 дней с даты получения решения по жалобе. Как правило, при обжаловании решения водители используют те же аргументы, что и в жалобе на постановление. При этом придётся прогуляться до «Почты России»: как рассказали юристы, через Госуслуги суд может принять жалобу только при наличии у самого суда технической возможности, поэтому в настоящее время более надежным они считают вариант почтового направления жалобы на решение.