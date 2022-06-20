Обжалование штрафов онлайн не работает: что случилось и как лучше всего оспорить постановление

Почему обжалование штрафов на Госуслугах почти не работает

На фоне роста количества фиксаций с дорожных камер власти вроде бы пошли автомобилистам навстречу: с 1 сентября 2021 года водителям разрешили обжаловать через сайт Госуслуг постановления с камер. «Это избавит граждан от необходимости лично обращаться в уполномоченные органы, и сделает процедуру обращения более доступной, поскольку водителю иногда проще оплатить штраф, чем тратить свое время на заполнение бумаг в подразделении», — говорил тогда председатель Госдумы Вячеслав Володин.

Функционал действительно запустили: на портале у зарегистрированных пользователей рядом с полученным постановлением появилась кнопочка «Обжаловать». Но выбор оснований для отмены постановлений ограничен стандартным набором, а возможности рассказать о проблеме своими словами у водителей на портале просто нет. Равно как и функции приложить к жалобе фото- и видеоматериалы.

О проблеме Журналу Авто.Ру рассказали несколько автомобилистов: они были не согласны с самим решением о нарушении, поскольку камера просто неправильно оценила маневр. Однако найти на портале подходящей формулировки, как и приложить видео с регистратора, у них не получилось.

Автоэксперт и руководитель проекта Пробок.нет Александр Шумский уверен: система устроена так, чтобы инспектор ГИБДД при оспаривании смог отменить только самые очевидные и простые штрафы. А более сложные случаи таким способом оспорить уже нельзя. Он также рассказал Журналу Авто.Ру о своём штрафе, который не смог обжаловать через Госуслуги.

«Мне пришёл штраф за нарушение знака 5.15.2 — якобы я поехал не по своей полосе, — рассказал Шумский. — Но я объезжал автомобилиста, который нарушил ПДД, заблокировал проезд по моей полосе, поэтому я заехал двумя колёсами на соседнюю полосу, а ряда я не менял». Найти возможность для отправки жалобы по своей ситуации на Госуслугах автоэксперт не смог.

Сейчас для обжалования на портале Госуслуг можно выбрать только одну из четырёх причин:

неправильно распознан госномер;

дорожный знак недоступен для обозрения (отсутствовал);

за данное нарушение вынесено другое постановление;

другое.

Последний вариант опять-таки подразумевает выбор из четырёх фиксированных причин:

у транспортного средства другой собственник;

транспортное средство передано в аренду (лизинг);

транспортным средством управляло другое лицо;

выполнялись указания регулировщика.

«Зачастую случаи, которые оспаривают водители, очень сложные, их просто так не описать: нужно приложить фото и видео, свидетельские показания. Я свой штраф так не смог оспорить, мне ни один указанный пункт даже близко не подошёл, ведь я оспаривал не техническую ошибку, а саму суть предъявленного мне обвинения. На Госуслугах просто нет нужной кнопки. В итоге пришлось писать жалобу в суд. Прошло два месяца, а заседание ещё и не назначено. А если не оплатить штраф, он будет висеть у приставов как неоплаченный, даже если дело сейчас в суде», — рассказал Журналу Авто.Ру Александр Шумский.

Аналогичная ситуация произошла у сотрудника редакции, который получил штрафное постановление якобы за проезд прямо по ряду, предназначенному для поворота налево. На фотоматериалах видно, что его автомобиль доезжает до середины перекрёстка по прямой траектории, из чего комплекс фиксации сделал вывод о нарушении. Однако в реальности машина повернула налево, но чуть дальше — из-за того, что пересекаемая встречная полоса была заблокирована стоящим в пробке транспортом. Найти причину на сайте Госуслуг для отмены такого постановления у водителя также не получилось.

Александр Шумский уверен: при обжаловании сложных случаев с помощью электронной системы водителю в удовлетворении его претензий скорее всего откажут. Поэтому автомобилистам приходится тратить время на менее современные и трудозатратные способы отмены. Журнал Авто.Ру направил запрос в Минцифры по поводу узкого функционала портала, но ответа на момент выхода публикации не получил.