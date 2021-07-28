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Электромотоцикл Da Vinci научился вести себя как домашний щенок

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Кирилл Малышев

Китайская компания Da Vinci Dynamics раскрыла больше подробностей про электрический мотоцикл DC100. Как пишет Slash Gear, байк наделили функцией следования за владельцем, когда тот идёт пешком впереди.

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  • Таким образом, мотоцикл уподобляется собаке, которая верно следует за своим хозяином. Такая функция может пригодиться, например, когда водитель устал от долгой езды и хочет немного размяться. Или в зонах, где движение на транспортных средствах запрещено.
  • Подробностей об этой фишке пока нет. Очевидно, что электро­мотоцикл должен иметь гироскоп для само­стоятель­ного балансиро­вания на двух колёсах. А у владельца должна находиться в кармане метка, по которой аппарат будет ориентироваться.
  • С техническими характеристиками мотоцикла есть некоторая путаница. В релизах упоминается разная мощность: 135 или 137 лошадиных сил. Также неизвестно, является ли это мощностью обоих или одного электромотора. Разгон до сотни производитель заявляет в диапазоне от 3 до 4 секунд. Декларируемый запас хода мотоцикла при батарее на 17,7 кВт·ч — до 400 километров.
  • Da Vinci Dynamics уже начала принимать предварительные заказы на DC100 по цене 27 500 долларов (2 миллиона рублей).

Ранее британская компания White Motorcycle Concepts раскрыла некоторые детали своего амбициозного проекта WMC250EV — самого быстрого в мире электро­мотоцикла. Его максимальная скорость превысит 400 км﻿﻿/﻿﻿ч. Добиться этого помогут не применявшиеся прежде на байках аэро­динамические решения.

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