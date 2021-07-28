Электромотоцикл Da Vinci научился вести себя как домашний щенок

Таким образом, мотоцикл уподобляется собаке, которая верно следует за своим хозяином. Такая функция может пригодиться, например, когда водитель устал от долгой езды и хочет немного размяться. Или в зонах, где движение на транспортных средствах запрещено.

Подробностей об этой фишке пока нет. Очевидно, что электро­мотоцикл должен иметь гироскоп для само­стоятель­ного балансиро­вания на двух колёсах. А у владельца должна находиться в кармане метка, по которой аппарат будет ориентироваться.

С техническими характеристиками мотоцикла есть некоторая путаница. В релизах упоминается разная мощность: 135 или 137 лошадиных сил. Также неизвестно, является ли это мощностью обоих или одного электромотора. Разгон до сотни производитель заявляет в диапазоне от 3 до 4 секунд. Декларируемый запас хода мотоцикла при батарее на 17,7 кВт·ч — до 400 километров.

Da Vinci Dynamics уже начала принимать предварительные заказы на DC100 по цене 27 500 долларов (2 миллиона рублей).

Ранее британская компания White Motorcycle Concepts раскрыла некоторые детали своего амбициозного проекта WMC250EV — самого быстрого в мире электро­мотоцикла. Его максимальная скорость превысит 400 км﻿﻿/﻿﻿ч. Добиться этого помогут не применявшиеся прежде на байках аэро­динамические решения.