Электромотоцикл Da Vinci научился вести себя как домашний щенок

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Когда два дороже четырёх: самые дорогие мотоциклы в мире
Новый Defender получил раллийную версию для гонок
Кирилл Малышев
Китайская компания Da Vinci Dynamics раскрыла больше подробностей про электрический мотоцикл DC100. Как пишет Slash Gear, байк наделили функцией следования за владельцем, когда тот идёт пешком впереди.
Ранее британская компания White Motorcycle Concepts раскрыла некоторые детали своего амбициозного проекта WMC250EV — самого быстрого в мире электромотоцикла. Его максимальная скорость превысит 400 км/ч. Добиться этого помогут не применявшиеся прежде на байках аэродинамические решения.