Компания Aurus показала электромотоцикл Merlon с 190-сильным мотором
Дмитрий Елизаров
Марка Aurus продемонстрировала на выставке «Иннопром» прототип электромотоцикла Merlon (назван в честь зубца кремлёвской стены). Как пишет ТАСС, компания собрала опытную партию таких мотоциклов, предназначенных в первую очередь для кортежей. Сейчас прототипы отправлены для прохождения полного цикла испытаний. Предполагается, что в будущем Aurus Merlon могут появиться и в свободной продаже.
- Работа над основными конструктивными и дизайнерскими решениями мотоцикла уже завершена, сообщили агентству в НАМИ. Однако по итогам испытаний в конструкцию Merlon могут быть внесены дополнительные изменения.
- Мотоцикл укомплектован двигателем, развивающим 140 кВт (190 л.с.), и способен разогнаться до 100 км/ч за 3,7 секунды. Максимальная скорость ограничена отметкой 200 км/ч, запас хода — 200 километров. Ёмкость бортового аккумулятора не уточняется.
- В НАМИ отметили также, что конструктивные особенности Merlon позволяют эксплуатировать его при температурах до -25 градусов.
«При проектировании нового мотоцикла были учтены требования к основному назначению — сопровождению кортежа первых лиц государств и дипмиссий», — цитирует ТАСС материалы НАМИ. При этом технические особенности платформы должны позволить проектировать на ней и транспортные средства для свободной продажи. Словом «мерлон» называют зубец крепостной стены, защищающий обитателей от обстрела во время осады.