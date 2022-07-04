Компания Aurus показала электромотоцикл Merlon с 190-сильным мотором

Работа над основными конструктивными и дизайнерскими решениями мотоцикла уже завершена, сообщили агентству в НАМИ. Однако по итогам испытаний в конструкцию Merlon могут быть внесены дополнительные изменения.

Мотоцикл укомплектован двигателем, развивающим 140 кВт (190 л.с.), и способен разогнаться до 100 км/ч за 3,7 секунды. Максимальная скорость ограничена отметкой 200 км/ч, запас хода — 200 километров. Ёмкость бортового аккумулятора не уточняется.

В НАМИ отметили также, что конструктивные особенности Merlon позволяют эксплуатировать его при температурах до -25 градусов.

«При проектировании нового мотоцикла были учтены требования к основному назначению — сопровождению кортежа первых лиц государств и дипмиссий», — цитирует ТАСС материалы НАМИ. При этом технические особенности платформы должны позволить проектировать на ней и транспортные средства для свободной продажи. Словом «мерлон» называют зубец крепостной стены, защищающий обитателей от обстрела во время осады.