Электромобили займут четверть российского авторынка к 2035 году

Обеспечивать технологический суверенитет планируется в том числе за счёт изменения условий участия иностранных партнёров в совместных проектах. К примеру, при создании производств такого типа контрольный пакет и права на интеллектуальную собственность должны будут оставаться за российской стороной. Российские разработки будут частично финансироваться при помощи госпрограмм.