Электромобили займут четверть российского авторынка к 2035 году

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Дмитрий Елизаров
25% российского авторынка в 2035 году должны составлять электромобили. Это, как заявил глава российского Минпромторга, значится среди целей стратегии развития российского автопрома до 2035 года. Основная задача стратегии — обеспечение технологического суверенитета.
Целевой сценарий первого этапа реализации стратегии предусматривает удвоение выпуска автомобилей к 2025 году — например, при помощи расширения числа моделей, базирующихся на одной платформе. Ранее сообщалось, что к концу десятилетия по планам Минпромторга российский авторынок должен на 80% состоять из продукции отечественного производства.
Фото на обложке: Мосэнерго