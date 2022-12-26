Прототип электрического Ларгуса вышел на испытания: известны некоторые характеристики

Электромобили займут четверть российского авторынка к 2035 году
Новости

Дмитрий Елизаров

25% российского авторынка в 2035 году должны составлять электромобили. Это, как заявил глава российского Минпромторга, значится среди целей стратегии развития российского автопрома до 2035 года. Основная задача стратегии — обеспечение технологического суверенитета.

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  • Помимо электрического направления Россия планирует развивать гибридный транспорт, а также автомобили на водороде и природном газе. Кроме того, стратегия предусматривает и расширение применения беспилотников, но для активного использования автоматизированного транспорта необходимы изменения в законодательстве.
  • Обеспечивать технологический суверенитет планируется в том числе за счёт изменения условий участия иностранных партнёров в совместных проектах. К примеру, при создании производств такого типа контрольный пакет и права на интеллектуальную собственность должны будут оставаться за российской стороной. Российские разработки будут частично финансироваться при помощи госпрограмм.

Целевой сценарий первого этапа реализации стратегии предусматривает удвоение выпуска автомобилей к 2025 году — например, при помощи расширения числа моделей, базирующихся на одной платформе. Ранее сообщалось, что к концу десятилетия по планам Минпромторга российский авторынок должен на 80% состоять из продукции отечественного производства.

Фото на обложке: Мосэнерго

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