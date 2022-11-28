Блогеры специально разбили универсал BMW о стену на скорости в 150 км/ч

Электромобили вышли на рекордные продажи в Европе и США
Новости

Кирилл Малышев

В США доля продаж электрокаров среди всех новых автомобилей достигла 5,1%. В Европе аналогичный показатель составляет 12%. Такие данные приводит JATO Dynamics. Статистика охватывает продажи за истёкшие 10 месяцев этого года.

Читайте нас в Дзене!
  • За тот же период 2021-го электромобили в США имели долю только 2,9%, в 2020-м было 1,7%, а в 2019-м — 1,3%. Эксперты связывают бурный рост с популярностью кроссовера Tesla Model Y, а также большим интересом к появившимся электрическим пикапам всех основных брендов.
  • Данные по регистрациям из 23 европейских стран свидетельствуют, что электромобилей в структуре продаж уже 12%. Их купили 1,09 миллиона при общей ёмкости рынка 9,09 миллиона. Если же посчитать вместе с гибридами, выйдет уже 1,86 миллиона штук.
  • Рост доли электрокаров в Европе и их превосходство над успехами в США аналитики связывают с хорошо развитой инфраструктурой, хорошим ассортиментом и привлекательными мерами поддержки, благодаря которым цена на «зелёные» модели опускается до уровня традиционных.

Ранее концерн Stellantis заявил, что хочет организовать выпуск электромобилей для европейского рынка в Индии. Всё из-за того, что в Европе не получается снизить издержки до приемлемого уровня. Кроме того, автогигант хочет увеличить и присутствие на рынке Индии, а это невозможно без местной сборки.

Когда в России будет прорыв электромобилей?

Почитать ещё
Разместить рекламуДилерам
ПомощьСтань частью команды
О проектеАналитика Авто.ру
Саша Котов
МоскваСанкт-ПетербургВладимирВолгоградВоронежЕкатеринбург
ИвановоКазаньКалугаКостромаКраснодарКрасноярск
Нижний НовгородНовосибирскОмскПермьРостов-на-ДонуСамара
СаратовТверьТулаУфаЧелябинскЯрославль
Алтайский крайАмурская областьАрхангельская областьАстраханская областьБелгородская областьБрянская областьВладимирская областьВолгоградская областьВологодская областьВоронежская областьЕврейская автономная областьЗабайкальский крайИвановская областьИркутская областьКабардино-Балкарская РеспубликаКалининградская областьКалужская областьКамчатский крайКарачаево-Черкесская РеспубликаКемеровская областьКировская область
Костромская областьКраснодарский крайКрасноярский крайКурганская областьКурская областьЛипецкая областьМагаданская областьМосква и Московская областьМурманская областьНенецкий автономный округНижегородская областьНовгородская областьНовосибирская областьОмская областьОренбургская областьОрловская областьПензенская областьПермский крайПриморский крайПсковская областьРеспублика Адыгея
Республика АлтайРеспублика БашкортостанРеспублика БурятияРеспублика ДагестанРеспублика ИнгушетияРеспублика КалмыкияРеспублика КарелияРеспублика КомиРеспублика КрымРеспублика Марий ЭлРеспублика МордовияРеспублика Саха (Якутия)Республика Северная Осетия — АланияРеспублика ТатарстанРеспублика ТываРеспублика ХакасияРостовская областьРязанская областьСамарская областьСанкт-Петербург и Ленинградская область
Саратовская областьСахалинская областьСвердловская областьСмоленская областьСтавропольский крайТамбовская областьТверская областьТомская областьТульская областьТюменская областьУдмуртская РеспубликаУльяновская областьХабаровский крайХанты-Мансийский автономный округ - ЮграЧелябинская областьЧеченская РеспубликаЧувашская РеспубликаЧукотский автономный округЯмало-Ненецкий автономный округЯрославская область
Авто.ру — один из самых посещаемых автомобильных сайтов в российском интернете
Мы предлагаем большой выбор легковых автомобилей, грузового и коммерческого транспорта, мототехники, спецтехники и многих других видов транспортных средств
© 1996–2022 ООО «Яндекс.Вертикали»Пользовательское соглашение
Проект компании