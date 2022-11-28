Электромобили вышли на рекордные продажи в Европе и США

Рост доли электрокаров в Европе и их превосходство над успехами в США аналитики связывают с хорошо развитой инфраструктурой, хорошим ассортиментом и привлекательными мерами поддержки, благодаря которым цена на «зелёные» модели опускается до уровня традиционных.

Ранее концерн Stellantis заявил, что хочет организовать выпуск электромобилей для европейского рынка в Индии. Всё из-за того, что в Европе не получается снизить издержки до приемлемого уровня. Кроме того, автогигант хочет увеличить и присутствие на рынке Индии, а это невозможно без местной сборки.