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Электромобили Tesla устроили затор там, где должны были его предотвратить

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Александр Шохинов

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На ежегодной выставке электроники и технологий CES в Лас-Вегасе автомобили Tesla устроили пробку в однополосном тоннеле Vegas Loop. Суммарно около 90 электрокаров застряли на подземном пути длиной в 2,7 километра, написал в Твиттере один из участников затора.

  • В соцсети по данному поводу стали появляться едкие комментарии от участников пробки в духе: «Вот каким будет 2025 год: большинство умрёт от удушья в электромобилях Tesla, хотя это и казалось невозможным», — прокомментиовал пользователь pixelnull.
  • «Выглядит как смертельная ловушка: ни вентиляции, ни эвакуационных выходов, зато множество взрывоопасных батарей вокруг», — ответил ему wally_B_kleeposting.

«Вот что произойдёт, если добавить ещё несколько полос!» — шутит в своём комментарии Kevin.

«Техно-магнаты: давайте забьём на все знания мира о городском движении и сделаем что-то своё, поскольку так продадим больше машин», — предложил Dr Matt.


Crain Makes указал на занимательный факт: «Аттракционы в Диснейленде имеют больший пассажиропоток, чем Vegas Loop».

А Sascha (潘賞世) Pallenberg резюмировал: «Поздравляю! Это самая продвинутая пробка в мире!»

  • То, что «беспробочный» тоннель увязнет в заторах, несколько месяцев назад предсказывал  портал Vice. Автор заметки сделал вывод на основе документа по эксплуатации для водителей, а также отзывов тех, кто уже ездил по тоннелю.
  • Илон Маск пока никак не прокомментировал ситуацию. Ему принадлежит как Tesla, так и The Boring Company — строитель тоннеля.
  • Рекламируя Vegas Loop Маск заявлял ранее в Твиттере: «Пробки навсегда или тоннели!» Всего планируется проложить 46 километров подземных путей под Лас-Вегасом. Их задача — разгрузить деловой кластер города от автомобильного трафика.

Разрешение на продолжение строительства Vegas Loop Илон Маск получил от властей штата Невада в октябре 2021 года. Предпринимателю одобрили план по прокладыванию тоннеля с 51 посадочной станцией. Для окончательного утверждения стройки Маск должен согласовать его с городскими властями Лас-Вегаса. По заявлениям строителя The Boring Company, пропускная способ­ность системы составит до 57 тысяч пассажиров в час.

Спасут ли автопилоты и подземные тоннели от пробок?

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