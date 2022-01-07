Электромобили Tesla устроили затор там, где должны были его предотвратить

То, что «беспробочный» тоннель увязнет в заторах, несколько месяцев назад предсказывал портал Vice. Автор заметки сделал вывод на основе документа по эксплуатации для водителей, а также отзывов тех, кто уже ездил по тоннелю.

Илон Маск пока никак не прокомментировал ситуацию. Ему принадлежит как Tesla, так и The Boring Company — строитель тоннеля.

Рекламируя Vegas Loop Маск заявлял ранее в Твиттере: «Пробки навсегда или тоннели!» Всего планируется проложить 46 километров подземных путей под Лас-Вегасом. Их задача — разгрузить деловой кластер города от автомобильного трафика.

Разрешение на продолжение строительства Vegas Loop Илон Маск получил от властей штата Невада в октябре 2021 года. Предпринимателю одобрили план по прокладыванию тоннеля с 51 посадочной станцией. Для окончательного утверждения стройки Маск должен согласовать его с городскими властями Лас-Вегаса. По заявлениям строителя The Boring Company, пропускная способ­ность системы составит до 57 тысяч пассажиров в час.