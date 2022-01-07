Электромобили Tesla устроили затор там, где должны были его предотвратить

На ежегодной выставке электроники и технологий CES в Лас-Вегасе автомобили Tesla устроили пробку в однополосном тоннеле Vegas Loop. Суммарно около 90 электрокаров застряли на подземном пути длиной в 2,7 километра, написал в Твиттере один из участников затора.
The @boringcompany Convention Center Loop operating early as CES kicks off today. Driver said 90 cars are in use in the 3 stop loop system today. #vegas #vegasloop #boringcompany #ces pic.twitter.com/s9CU2c4DZ0— Mick Akers (@mickakers) January 5, 2022
- В соцсети по данному поводу стали появляться едкие комментарии от участников пробки в духе: «Вот каким будет 2025 год: большинство умрёт от удушья в электромобилях Tesla, хотя это и казалось невозможным», — прокомментиовал пользователь pixelnull.
2025: This how most will die, asphyxiating in a tesla tunnel traffic jam, which is supposed to be impossible pic.twitter.com/9DDX5PU83w— pixelnull… Certified Illuminati Strategy Architect (@pixelnull) January 6, 2022
- «Выглядит как смертельная ловушка: ни вентиляции, ни эвакуационных выходов, зато множество взрывоопасных батарей вокруг», — ответил ему wally_B_kleeposting.
looks like an absolute death trap. no ventilation, no emergency escape, and a lot of highly explosive batteries...— wally_B_kleeposting (@kleeposting) January 6, 2022
«Вот что произойдёт, если добавить ещё несколько полос!» — шутит в своём комментарии Kevin.
Just keep adding lanes, it has to work eventually! pic.twitter.com/jr1EHGQCTO— Kevin (@acommonkevin) January 6, 2022
«Техно-магнаты: давайте забьём на все знания мира о городском движении и сделаем что-то своё, поскольку так продадим больше машин», — предложил Dr Matt.
Crain Makes указал на занимательный факт: «Аттракционы в Диснейленде имеют больший пассажиропоток, чем Vegas Loop».
А Sascha (潘賞世) Pallenberg резюмировал: «Поздравляю! Это самая продвинутая пробка в мире!»
- То, что «беспробочный» тоннель увязнет в заторах, несколько месяцев назад предсказывал портал Vice. Автор заметки сделал вывод на основе документа по эксплуатации для водителей, а также отзывов тех, кто уже ездил по тоннелю.
- Илон Маск пока никак не прокомментировал ситуацию. Ему принадлежит как Tesla, так и The Boring Company — строитель тоннеля.
- Рекламируя Vegas Loop Маск заявлял ранее в Твиттере: «Пробки навсегда или тоннели!» Всего планируется проложить 46 километров подземных путей под Лас-Вегасом. Их задача — разгрузить деловой кластер города от автомобильного трафика.
Разрешение на продолжение строительства Vegas Loop Илон Маск получил от властей штата Невада в октябре 2021 года. Предпринимателю одобрили план по прокладыванию тоннеля с 51 посадочной станцией. Для окончательного утверждения стройки Маск должен согласовать его с городскими властями Лас-Вегаса. По заявлениям строителя The Boring Company, пропускная способность системы составит до 57 тысяч пассажиров в час.