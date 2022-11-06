Электромобили стали заметно дешевле машин с ДВС в Китае, но остаются дороже в Европе и США

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Электромобили выгоднее в эксплуатации, чем машины с ДВС — это правда?
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Кирилл Малышев
Исследование JATO показало разнонаправленный тренд по стоимости электромобилей в разных странах. Так, за последние семь лет средняя стоимость «зелёной» машины в Китае снизилась с 66 819 до 31 829 евро, в Европе выросла с 48 942 до 55 821 евро, в США увеличилась с 53 038 до 63 864 евро.
В 2025 году на заводе «Москвич» должно начаться производство электромобиля собственной разработки. Проект уже запущен, хотя само возрождённое предприятие не собрало пока ни одной машины. План сделать до конца года 600 автомобилей при этом сохраняется.