Электромобили NIO получили масштабное обновление ПО

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NIO открыла в Китае больше 10 000 зарядных станций
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Кирилл Малышев
Для всех моделей китайских электромобилей NIO стали доступны новые версии программного обеспечения. Их могут скачать как владельцы машин с ПО на базе чипа Aspen, так и с более современной системой Banyan, пишет Autohome.
Месяц назад компания NIO была вынуждена остановить конвейеры. Заводы закрыли в связи с очередной вспышкой коронавируса. Это привело к падению акций компании, которая на рынке электромобилей Китая занимает 13 место.