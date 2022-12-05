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Электромобили NIO получили масштабное обновление ПО
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Кирилл Малышев

Для всех моделей китайских электромобилей NIO стали доступны новые версии программного обеспечения. Их могут скачать как владельцы машин с ПО на базе чипа Aspen, так и с более современной системой Banyan, пишет Autohome.

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  • Машины с Aspen получили изменённые интерфейс и графику. В числе функций автомобиля появились просушка тормозных дисков после попадания влаги и борьба с запотеванием стёкол силами климат-контроля. Стало больше настроек у систем активной безопасности и доступных приложений.
  • Более продвинутый вариант системы Aspen обрёл сигнализацию с тремя уровнями оповещения о тревоге, функцию удалённого просмотра картинки с бортовых видеокамер, усовершенствованную картинку на проекционном дисплее. Всего добавлено и оптимизировано около 30 элементов системы. Скоро должны добавиться режим для безопасного оставления домашних животных в салоне на парковке, режим кемпинга и возможность использования очков дополненной реальности.
  • В системе Banyan скорректированы и добавлены уже 50 функций. Среди них есть режим зарядки батареи при низких температурах, режим охраны с записью обстановки снаружи и внутри машины, беспроводная проекция рабочего стола смартфона на бортовой дисплей. Автопилот среди прочего научили перестроениям и обгонам.

Месяц назад компания NIO была вынуждена остановить конвейеры. Заводы закрыли в связи с очередной вспышкой коронавируса. Это привело к падению акций компании, которая на рынке электромобилей Китая занимает 13 место.

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