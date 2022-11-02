Электромобиль от SAIC и Alibaba оказался быстрее Porsche Taycan

На домашнем треке заряженный

IM

L

7 показал время круга 1 минута 42,212 секунды. Для трассы это не абсолютный рекорд, однако результат превзошёл

Porsche

Taycan

Turbo

S

на две с лишним секунды. А он на 20 сил мощнее и создан признанными гуру автоинженерии.