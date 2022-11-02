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Электромобиль от SAIC и Alibaba оказался быстрее Porsche Taycan
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Кирилл Малышев

Электромобиль IM L7, созданный китайским автоконцерном SAIC и интернет-гигантом Alibaba, получил заряженную версию Snake Performance. На треке Zhejiang International Circuit машина оказалась быстрее, чем Porsche Taycan Turbo S.

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  • Стандартная версия IM L7 оснащена парой электромоторов мощностью 578 сил и 725 Нм, с которыми набирает 100 км/ч за 3,9 секунды. Исполнение Snake Performance — это 605 л.с. и 730 Нм. Прибавка невелика, поэтому динамика улучшилась всего на 0,2 секунды.
  • На домашнем треке заряженный IM L7 показал время круга 1 минута 42,212 секунды. Для трассы это не абсолютный рекорд, однако результат превзошёл Porsche Taycan Turbo S на две с лишним секунды. А он на 20 сил мощнее и создан признанными гуру автоинженерии.
  • Snake Performance доступен в двух вариантах. Базовый Lite подразумевает матовый кузов, отделку сидений замшей и штурвал вместо традиционного руля. А вот «полноценная» версия добавляет перенастроенную подвеску, более острое рулевое управление, мощные тормоза Brembo и облегчённые колёса. Именно такая машина выходила на трек.

Базовые версии IM L7 продаются с июня и стоят, в переводе на наши, от 3,1 миллиона рублей. На 93-киловаттной батарее он проезжает до 615 километров. Snake Performance Lite оценили в 4,1 миллиона, а топовая модификация потянет на 4,9 миллиона.

Верите, что «китаец» едет круче Porsche?

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