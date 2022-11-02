Электромобиль от SAIC и Alibaba оказался быстрее Porsche Taycan

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Рассекречен электроседан от Alibaba: 540 сил и 1000 километров без подзарядки
Штраф за шины, китайские «убийцы Теслы» и продажа машины на запчасти. Главное за день
Кирилл Малышев
Электромобиль IM L7, созданный китайским автоконцерном SAIC и интернет-гигантом Alibaba, получил заряженную версию Snake Performance. На треке Zhejiang International Circuit машина оказалась быстрее, чем Porsche Taycan Turbo S.
Базовые версии IM L7 продаются с июня и стоят, в переводе на наши, от 3,1 миллиона рублей. На 93-киловаттной батарее он проезжает до 615 километров. Snake Performance Lite оценили в 4,1 миллиона, а топовая модификация потянет на 4,9 миллиона.