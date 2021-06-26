Audi скоро обновит электрокроссоверы e-tron и e-tron GT — они станут дальнобойнее

Источники издания утверждают, что модернизация силовой установки вседорожников будет направлена на то, чтобы обеспечить их большим запасом хода на одной зарядке. В британской спецификации e-tron с 95-киловаттным аккумулятором может проехать до 400 километров (в России — до 436), но с рестайлингом запас хода должен увеличиться до 600 километров. При этом технические детали модернизации пока не разглашаются. В продаже обновлённые кроссоверы должны появиться во второй половине нынешнего года.

В Шанхае компания Audi показала прототип нового электровседорожника, который, как предполагалось ранее, служит намёком на будущий серийный Q6 e-tron и заменит собой нынешние кроссоверы. Однако по словам источников издания серийная версия прототипа окажется компактнее нынешних Audi e-tron и займёт позицию более доступного электрокроссовера. На рынке он появится в 2023 году.

Ещё два года спустя Audi всё же снимет с производства нынешние e-tron и e-tron GT. Они уступят место некоей совершенно новой модели на батарейной тяге, которая по версии издания получит имя Q8 e-tron. О её технических характеристиках пока ничего не известно.

Ранее Audi заявляла, что прекратит разработку двигателей внутреннего сгорания, так как расходы на их адаптацию к новым экостандартам уже себя не оправдывают. Кроме того, фирма планирует выпустить собственную версию электрического Volkswagen ID.6, но этот вседорожник будет продаваться только на рынке Китая.