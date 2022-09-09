Электрокроссовер VW ID.4 превратилcя в «экстремальный внедорожник»

VW ID. Xtreme отличается также увеличенным дорожным просветом и перенастроенной по раллийным принципам подвеской, внедорожной резиной на 18-дюймовых колёсных дисках и рядом тематических аксессуаров. В их числе, к примеру, силовой бампер спереди, расширенные колёсные арки, алюминиевая защита днища и световая балка на крыше. Помимо прочего, для кроссовера разработали особый саундтрек, который будет воспроизводиться во время движения.