Электрокроссовер VW ID.4 превратилcя в «экстремальный внедорожник»

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Кросс-курс. Первый тест электромобиля Volkswagen ID.4 X
Мощнейший седан в истории Chrysler: первое изображение
Дмитрий Елизаров
Компания Volkswagen представила новую модификацию батарейного кроссовера ID.4 под названием ID. Xtreme. Официально электромобиль считается концептом, однако масштаб доработок позволяет компании выпустить аналогичную версию электрокара серийно. Решение о продолжении проекта будет принято на основании реакции потенциальных покупателей.
Серийный ID.4 в конце лета обновили (пока только для рынка США). Кроссовер обзавёлся расширенным списком опций и самой доступной версией с одним мотором и компактным аккумулятором.