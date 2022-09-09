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Электрокроссовер VW ID.4 превратилcя в «экстремальный внедорожник»
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Дмитрий Елизаров

Компания Volkswagen представила новую модификацию батарейного кроссовера ID.4 под названием ID. Xtreme. Официально электромобиль считается концептом, однако масштаб доработок позволяет компании выпустить аналогичную версию электрокара серийно. Решение о продолжении проекта будет принято на основании реакции потенциальных покупателей.

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  • Основным изменением конструкции VW ID.4 стала более мощная силовая установка: её отдачу повысили сразу на 65 кВт (88 л.с.) по сравнению с серийным ID.4 GTX — до 285 кВт (387 л.с.). Каким образом этого удалось добиться, в VW не конкретизируют, но упоминают альтернативный мотор на задней оси и обновлённое программное обеспечение.
  • VW ID. Xtreme отличается также увеличенным дорожным просветом и перенастроенной по раллийным принципам подвеской, внедорожной резиной на 18-дюймовых колёсных дисках и рядом тематических аксессуаров. В их числе, к примеру, силовой бампер спереди, расширенные колёсные арки, алюминиевая защита днища и световая балка на крыше. Помимо прочего, для кроссовера разработали особый саундтрек, который будет воспроизводиться во время движения.
  • «Вживую» Volkswagen ID. Xtreme дебютирует на встрече поклонников электрических Volkswagen в Локарно. Как заявил глава продуктовой линейки на платформе MEB Силке Багчик, на основании реакции сообщества на концепт-кар будет приниматься решение, запускать ли такую специальную версию в серийное производство.

Серийный ID.4 в конце лета обновили (пока только для рынка США). Кроссовер обзавёлся расширенным списком опций и самой доступной версией с одним мотором и компактным аккумулятором.

Можно вообще пускать электрокары на бездорожье?

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