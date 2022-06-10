Электрокроссовер VW ID.4 получил двухмоторную версию

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Дмитрий Елизаров
Моторная гамма вседорожника Volkswagen ID.4 пополнилась силовой установкой с двумя электродвигателями. Такой кроссовер займёт промежуточное положение между базовым одномоторным ID.4 и версией с обозначением GTX, которая позиционируется как заряженная. Приём заказов уже стартовал, цена в Германии — от 49 тысяч евро.
Двухмоторный ID.4 примерно на 1,7 тысячи евро дороже одномоторной 204-сильной модификации и на 4,2 тысячи дешевле ID.4 GTX. Заряженная версия была представлена весной прошлого года и помимо более мощной силовой установки отличается некоторыми дизайнерскими нюансами.