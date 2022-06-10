Электрокроссовер VW ID.4 получил двухмоторную версию

В Volkswagen утверждают, что появление промежуточной модификации обусловлено запросами рынка. Полный привод разработчики называют способом увеличить динамику кроссовера, но главным образом он предназначен для более уверенного передвижения в тяжёлых дорожных условиях (мокрая дорога, снег или рыхлый грунт). Кроме того, второй двигатель на 200 килограммов — до 1400 килограммов увеличивает максимально возможный вес буксируемого прицепа.