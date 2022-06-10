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Электрокроссовер VW ID.4 получил двухмоторную версию

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Дмитрий Елизаров

Моторная гамма вседорожника Volkswagen ID.4 пополнилась силовой установкой с двумя электродвигателями. Такой кроссовер займёт промежуточное положение между базовым одномоторным ID.4 и версией с обозначением GTX, которая позиционируется как заряженная. Приём заказов уже стартовал, цена в Германии — от 49 тысяч евро.

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  • На задней оси такого кроссовера устанавливается 150-киловаттный электромотор, передние колёса вращает двигатель на 80 киловатт, который подключается «по требованию». Совокупно они развивают до 265 л.с., что позволяет VW ID.4 набирать 100 км/ч за 6,9 секунды (на 0,7 секунды медленнее 299-сильного ID.4 GTX). Максимальная скорость ограничена отметкой 180 км/ч.
  • Новая версия ID.4 получила 77-киловаттную батарею, которая поддерживает ток зарядки до 135 кВт. Её хватит на 517 километров хода. На скоростных станциях пополнить энергозапас до 80% можно за 36 минут, после чего кроссовер сможет проехать 337 километров.
  • В Volkswagen утверждают, что появление промежуточной модификации обусловлено запросами рынка. Полный привод разработчики называют способом увеличить динамику кроссовера, но главным образом он предназначен для более уверенного передвижения в тяжёлых дорожных условиях (мокрая дорога, снег или рыхлый грунт). Кроме того, второй двигатель на 200 килограммов — до 1400 килограммов увеличивает максимально возможный вес буксируемого прицепа.
  • Производитель называет ID.4 самой продаваемой батарейной моделью Volkswagen: в 2021 году таких кроссоверов купили 163 тысячи, а за первый квартал 2022-го — более 30 тысяч.

Двухмоторный ID.4 примерно на 1,7 тысячи евро дороже одномоторной 204-сильной модификации и на 4,2 тысячи дешевле ID.4 GTX. Заряженная версия была представлена весной прошлого года и помимо более мощной силовой установки отличается некоторыми дизайнерскими нюансами.

При прочих равных выбрали бы задний привод или полный?

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