Электрокроссоверы Volvo XC90 со следующего года станут оснащать лидарами

Volvo намерена включить лидары в стандартную комплектацию кроссовера XC90 нового поколения со следующего года, сообщает Reuters. Это является частью стратегии компании по внедрению продвинутых технологий безопасности и автоматизи­рованного вождения, основанных на технологиях машинного зрения.

Стремление Volvo внедрить в базовую комплектацию автомобилей лидары некоторые игроки в отрасли назвали «переломным моментом». Это связано с высокой стоимостью этих устройств. В самой компании уверены, что клиенты будут готовы доплатить за расширенный функционал авто.

Решение Volvo диаметрально противоположно стратегии их конкурентов из Tesla. Компания Маска ранее решила целиком отказаться от лидаров и радаров в пользу видеокамер. В Tesla считают, что раз человеку достаточно глаз для управления авто, то автопилоту должно быть достаточно камер — аналога зрения для машин.

Поставщиком лидаров и программного обеспечения для Volvo выступит стартап Luminar Technologies Inc. Его лидары стоят около 1000 долларов за штуку.

Свой шаг по включению лидаров в базовый пакет Volvo сравнивает с временами, когда компания внедряла ремни безопасности. Volvo являлась пионером в области авто­мобильной безопасности, и именно благодаря этой компании сейчас во всём мире трёх­точечные ремни и подушки безопасности стали стандартом для авто­производства.

По заявлению Luminar, их система будет нацелена на автоматизиро­ванное вождение, но только на шоссе. Лидары станут работать вместе с камерами и другими датчиками автомобиля.

Решение Volvo по повсеместному внедрению лидаров вскоре не покажется радикальным — производитель лидаров Velodyne обещает кардинальное удешевление технологии в ближайшем будущем. Компания ранее заявляла, что её устройства нового поколения будут стоить всего по 100 долларов за штуку после того, как их производство станет массовым. Это снизит стоимость установки лидарной системы для одной машины с нескольких тысяч долларов до примерно 700 уже к 2025 году, заявляли в Velodyne.