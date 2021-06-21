Электрокроссовер Volkswagen ID.4 оказался медленным на «лосином тесте»

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Кирилл Малышев
YouTube-канале km77.com проверил в «лосином тесте» электрический кроссовер Volkswagen ID.4. Машина не блеснула и показала в своей лучшей попытке всего 73 км/ч.
В апреле самый дешёвый европейский электромобиль Dacia Spring прошёл испытание на 77 км/ч. Это лучше результата дорогостоящего электрокроссовера Tesla Model Х. У румынского электрокара явная склонность к заносу в экстремальных режимах. Первые попытки ушли на то, чтобы водитель привык к характеру машины. Зато потом он смог удержаться в коридоре из конусов на скорости 77 км/ч.