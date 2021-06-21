Электрокроссовер Volkswagen ID.4 оказался медленным на «лосином тесте»

Несмотря на небольшую скорость, эксперты отметили явное вмешательство системы стабилизации. Электромобиль прошёл упражнение с небольшим запасом, однако на 74 км/ч уложиться в заданные рамки уже не сумел.

В некоторых попытках ESP вмешивалась настолько рьяно, что электрокар уходил в занос. Избыточная поворачиваемость приводила к тому, что ID.4 направлялся поперёк последнего коридора. Обычно машинам на тесте свойственна недостаточная поворачиваемость.

ID.4 спроектирован на модульной платформе МЕВ, которую ранее получили хэтчбек ID.3. По габаритам (4584x1852x1636 мм) электрокросс немного меньше Тигуана. Продажи стартовали с заднеприводной версии с одним электромотором. В нём 204 л.с. и 309 Нм крутящего момента. Аккумулятор ёмкостью 82 кВт⋅ч позволяет проехать на одной зарядке до 402 километров.

В апреле самый дешёвый европейский электро­мобиль Dacia Spring прошёл испытание на 77 км/ч. Это лучше результата дорого­стоящего электро­кроссовера Tesla Model Х. У румынского электрокара явная склонность к заносу в экстремальных режимах. Первые попытки ушли на то, чтобы водитель привык к характеру машины. Зато потом он смог удержаться в коридоре из конусов на скорости 77 км/ч.