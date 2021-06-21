Геймеры могут купить себе частичку Bentley — руль для игр

Электрокроссовер Volkswagen ID.4 оказался медленным на «лосином тесте»

Новости

Кирилл Малышев

YouTube-канале km77.com проверил в «лосином тесте» электрический кроссовер Volkswagen ID.4. Машина не блеснула и показала в своей лучшей попытке всего 73 км/ч.

  • Несмотря на небольшую скорость, эксперты отметили явное вмешательство системы стабилизации. Электромобиль прошёл упражнение с небольшим запасом, однако на 74 км/ч уложиться в заданные рамки уже не сумел.
  • В некоторых попытках ESP вмешивалась настолько рьяно, что электрокар уходил в занос. Избыточная поворачиваемость приводила к тому, что ID.4 направлялся поперёк последнего коридора. Обычно машинам на тесте свойственна недостаточная поворачиваемость.
  • ID.4 спроектирован на модульной платформе МЕВ, которую ранее получили хэтчбек ID.3. По габаритам (4584x1852x1636 мм) электрокросс немного меньше Тигуана. Продажи стартовали с заднеприводной версии с одним электромотором. В нём 204 л.с. и 309 Нм крутящего момента. Аккумулятор ёмкостью 82 кВт⋅ч позволяет проехать на одной зарядке до 402 километров.

В апреле  самый дешёвый европейский электро­мобиль Dacia Spring прошёл испытание на 77 км/ч. Это лучше результата дорого­стоящего электро­кроссовера Tesla Model Х. У румынского электрокара явная склонность к заносу в экстремальных режимах. Первые попытки ушли на то, чтобы водитель привык к характеру машины. Зато потом он смог удержаться в коридоре из конусов на скорости 77 км/ч.

Как думаете, ID.4 и правда рушится хуже Dacia?

Почитать ещё
Разместить рекламуДилерам
ПомощьСтань частью команды
О проектеАналитика Авто.ру
Саша Котов
МоскваСанкт-ПетербургВладимирВолгоградВоронежЕкатеринбург
ИвановоКазаньКалугаКостромаКраснодарКрасноярск
Нижний НовгородНовосибирскОмскПермьРостов-на-ДонуСамара
СаратовТверьТулаУфаЧелябинскЯрославль
Алтайский крайАмурская областьАрхангельская областьАстраханская областьБелгородская областьБрянская областьВладимирская областьВолгоградская областьВологодская областьВоронежская областьЕврейская автономная областьЗабайкальский крайИвановская областьИркутская областьКабардино-Балкарская РеспубликаКалининградская областьКалужская областьКамчатский крайКарачаево-Черкесская РеспубликаКемеровская областьКировская область
Костромская областьКраснодарский крайКрасноярский крайКурганская областьКурская областьЛипецкая областьМагаданская областьМосква и Московская областьМурманская областьНенецкий автономный округНижегородская областьНовгородская областьНовосибирская областьОмская областьОренбургская областьОрловская областьПензенская областьПермский крайПриморский крайПсковская областьРеспублика Адыгея
Республика АлтайРеспублика БашкортостанРеспублика БурятияРеспублика ДагестанРеспублика ИнгушетияРеспублика КалмыкияРеспублика КарелияРеспублика КомиРеспублика КрымРеспублика Марий ЭлРеспублика МордовияРеспублика Саха (Якутия)Республика Северная Осетия — АланияРеспублика ТатарстанРеспублика ТываРеспублика ХакасияРостовская областьРязанская областьСамарская областьСанкт-Петербург и Ленинградская область
Саратовская областьСахалинская областьСвердловская областьСмоленская областьСтавропольский крайТамбовская областьТверская областьТомская областьТульская областьТюменская областьУдмуртская РеспубликаУльяновская областьХабаровский крайХанты-Мансийский автономный округ - ЮграЧелябинская областьЧеченская РеспубликаЧувашская РеспубликаЧукотский автономный округЯмало-Ненецкий автономный округЯрославская область
Авто.ру — один из самых посещаемых автомобильных сайтов в российском интернете
Мы предлагаем большой выбор легковых автомобилей, грузового и коммерческого транспорта, мототехники, спецтехники и многих других видов транспортных средств
© 1996–2022 ООО «Яндекс.Вертикали»Пользовательское соглашение