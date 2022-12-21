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Электрокроссовер Tesla Model Y переделали во внедорожник c 220-миллиметровым клиренсом
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Кирилл Малышев

Ателье Delta 4x4, специализирующееся на внедорожных проектах, доработало электрический кроссовер Tesla Model Y. Его оснастили новой подвеской, увеличивающей дорожный просвет до 220 миллиметров (было 167 мм), и комплектом аксессуаров для езды по пересечённой местности.

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  • Вместе с лифтом подвески тюнеры расширили колею. Чтобы диски с шинами размерности 265/45 R20 оставались закрытыми, ставятся 60-миллиметровые расширители колёсных арок. Используется внедорожная резина Continental Cross Contact ATR.
  • Багажник на крыше предназначен для размещения экспедиционного оборудования. В его передней части закреплена световая LED-балка. Ещё четыре светодиодных прожектора PIAA навесили на передний бампер.
  • Стоимость доработок известна. Лифт подвески обойдётся в 900 евро, комплект дисков с шинами начинается с 4500 евро, багажник на крыше оценили в 2900 евро. Дополнительный свет на крыше стоит 900 евро, нижний блок  1800 евро.

В апреле фирма Delta 4x4 показала доработанный Rolls-Royce Cullinan. Роскошный «британец» обрёл кенгурятник, шноркель, более крупные диски с внедорожной резиной, багажник на крыше и палатку. Клиренс кроссовера увеличили на 80 миллиметров.

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