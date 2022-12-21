Электрокроссовер Tesla Model Y переделали во внедорожник c 220-миллиметровым клиренсом

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Кирилл Малышев
Ателье Delta 4x4, специализирующееся на внедорожных проектах, доработало электрический кроссовер Tesla Model Y. Его оснастили новой подвеской, увеличивающей дорожный просвет до 220 миллиметров (было 167 мм), и комплектом аксессуаров для езды по пересечённой местности.
В апреле фирма Delta 4x4 показала доработанный Rolls-Royce Cullinan. Роскошный «британец» обрёл кенгурятник, шноркель, более крупные диски с внедорожной резиной, багажник на крыше и палатку. Клиренс кроссовера увеличили на 80 миллиметров.