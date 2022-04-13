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Раскрыты цены на электрокроссовер Toyota bZ4X — дороже него в США только три модели

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Дмитрий Елизаров

Компания Toyota объявила приём заказов и обнародовала цены на свой первый электровседорожник для рынка США. Здесь стоимость bZ4X стартует с отметки 42 тысячи долларов (без учёта налогов), что делает новинку почти самой дорогой экологичной моделью бренда — дороже только водородная Toyota Mirai. В общем же зачёте батарейный вседорожник уступил по цене из всего широкого модельного ряда, помимо седана на топливных элементах, спорткару Supra и большому внедорожнику Sequoia.

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  • Вседорожник на батарейках получил в США только две комплектации для каждого типа силовой установки — XLE и Limited. Таким образом, цены на Toyota bZ4X укладываются в диапазон от 42 000 до 48 780 долларов.
  • При этом, несмотря на дороговизну новинки по отношению к остальным моделям Toyota, стоимость её прямого конкурента Ioniq 5 немного выше — от 43 650 долларов. Электрический Ford Mustang Mach‑E также дороже: его цена стартует с 43 895 долларов. Приём заказов на соплатформенный Subaru Solterra здесь пока не открыли.
  • В США Toyota bZ4X будет продаваться либо с одним мотором на 201 л.с., либо с двумя совокупной отдачей 214 л.с. Запас хода, согласно местным сертификационным процедурам, 405 и 367 километров соответственно. До 60 миль в час (96 км﻿/﻿ч) двухмоторная версия ускорится за 6,5 секунды, переднеприводная потратит на это 7,1 секунды.

По мнению ряда производителей, к заметному удешевлению электромобилей приведёт только начало массового использования твердотельных аккумуляторов, однако их производство ещё предстоит наладить. К примеру, компания Nissan рассчитывает начать оснащать свои электрокары такими батареями лишь к 2028 году.

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