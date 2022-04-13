Раскрыты цены на электрокроссовер Toyota bZ4X — дороже него в США только три модели

При этом, несмотря на дороговизну новинки по отношению к остальным моделям Toyota, стоимость её прямого конкурента Ioniq 5

немного выше — от 43 650 долларов. Электрический Ford Mustang Mach‑E

также дороже: его цена стартует с 43 895

долларов.

Приём заказов на соплатформенный Subaru Solterra здесь пока не открыли.