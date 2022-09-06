Китайский электрокроссовер Skywell ET5 сменил название, тип силовой установки и внешность

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Кирилл Малышев
Китайский производитель электроники Skywell выпустил свою первую серийную модель — кроссовер ET5 — два года назад. С тех пор компания успела сменить название своего автомобильного подразделения на Skyworth, а первенец недавно обновился внешне и превратился из чистого электромобиля в гибрид.
Первую модель Skywell ET5 можно купить и в России. Импортом занимается компания из Челябинска. На Авто.ру машины предлагаются по цене от 3,8 до 4,2 миллиона рублей. Пробег на одной зарядке достигает 520 километров.