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Китайский электрокроссовер Skywell ET5 сменил название, тип силовой установки и внешность
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Кирилл Малышев

Китайский производитель электроники Skywell выпустил свою первую серийную модель  кроссовер ET два года назад. С тех пор компания успела сменить название своего автомобильного подразделения на Skyworth, а первенец недавно обновился внешне и превратился из чистого электромобиля в гибрид.

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  • От электрической версии машина с бензиновым мотором отличается наличием решётки радиатора. Она реализована необычно: привычной рамки нет, отверстия прорезаны в сплошной панели бампера. Эмблему по последней моде заменили на буквенное написание бренда (в галерее есть фотографии и раннего прототипа, ещё с эмблемой на передке).
  • По салону тип силовой установки не определить. Режимы трансмиссии меняются поворотной шайбой, центральный медиадисплей (12,8 дюйма) чуть крупнее экрана комбинации приборов перед водителем (12,3 дюйма). Двухцветная кожа, вставки под дерево и общий стиль на фотографиях производят хорошее впечатление.
  • Спереди установлен электромотор на 176 л.с. и 300 Нм. Ему помогает бензиновый 110-сильный атмосферник. Чаще он работает на подзарядку батареи, но при интенсивном разгоне помогает электродвигателю вращать колёса, а на высоких скоростях вовсе работает один.
  • Раз есть ДВС, большая батарея кроссоверу не нужна. В зависимости от комплектации ставят аккумулятор ёмкостью 21,7 или 32,8 кВт·ч. Запас хода составляет 200 километров максимум, но с бензиновым двигателем автономность увеличивается до 1267 километров. Динамические показатели скромные: 10 секунд до сотни и 170 км/ч максималки.

Первую модель Skywell ET5 можно купить и в России. Импортом занимается компания из Челябинска. На Авто.ру машины предлагаются по цене от 3,8 до 4,2 миллиона рублей. Пробег на одной зарядке достигает 520 километров.

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