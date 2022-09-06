Китайский электрокроссовер Skywell ET5 сменил название, тип силовой установки и внешность

Раз есть ДВС, большая батарея кроссоверу не нужна. В зависимости от комплектации ставят аккумулятор ёмкостью 21,7 или 32,8

кВт·ч. Запас хода составляет 200 километров максимум, но с бензиновым двигателем автономность увеличивается до 1267 километров. Динамические показатели скромные: 10 секунд до сотни и 170 км/ч максималки.