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Электрокроссовер Skoda Enyaq iV превратили в дом на колёсах для четверых

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Дмитрий Елизаров

Компания Skoda и чешский бренд Egoe, который специализируется на товарах для путешествий, создали необычную модификацию электрического вседорожника Enyaq iV. Она именуется FestEVal и представляет собой кроссовер, в котором с относительным комфортом могут жить четверо взрослых. Массовое производство такого электрокара не планируется.

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  • Основным внешним отличием FestEVal стал бокс на крыше. Будучи развёрнутым, он превращается в платформу для двухместной палатки, которая в боксе и хранится. Кроме того, в комплект входят ёмкость для хранения вещей, фонарик на солнечных батареях и двуспальная кровать, а добраться до палатки можно по лестнице.
  • В багажнике электрокроссовера скрыт разработанный Egoe модуль для кемпинга. В выдвижном ящике спрятаны плоская плита, раскладная раковина, зона для приготовления пищи и отсеки для продуктов и посуды. Кроме того, в салон кроссовера вмонтирован раскладной каркас для кровати: благодаря ему во вседорожнике могут переночевать ещё двое, если сложить задний диван.

В штатную комплектацию Enyaq iV, на котором базируется FestEVal, включены медиасистема с 13-дюймовым экраном и точкой доступа в интернет, а также акустика на 8 динамиков. Дом на колёсах оснащён одним электродвигателем на задней оси, который развивает 204 л.с. и 310 Нм. При этом у кроссовера имеется и более мощная версия с двумя моторами совокупной отдачей около 300 л.с., а также исполнение в кузове кросс-купе.

Хотели бы попутешествовать в таком доме?

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