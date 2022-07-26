Электрокроссовер Skoda Enyaq iV превратили в дом на колёсах для четверых

Основным внешним отличием FestEVal

стал бокс на крыше. Будучи развёрнутым, он превращается в платформу для двухместной палатки, которая в боксе и хранится. Кроме того, в комплект входят

ёмкость для хранения вещей, фонарик на солнечных батареях и двуспальная кровать, а добраться до палатки можно по лестнице.