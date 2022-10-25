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Электрокроссовер Skoda Enyaq iV получил самую мощную версию
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Дмитрий Елизаров

Вслед за кросс-купе Skoda Enyaq Coupe iV модификацией с литерами RS обзавёлся и более традиционный вседорожник Enyaq iV. Он получил ту же самую силовую установку на 299 л.с. и, несмотря на более вместительный кузов, сохранил ту же самую динамику. Цены на новинку пока не названы, однако представленный ранее Enyaq Coupe iV RS оказался самой дорогой моделью Skoda.

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  • За счёт иного типа кузова Enyaq iV RS отличается более вместительным багажником. Его минимальный объём составляет 585 литров, что на 15 литров больше, чем у кросс-купе, с возможностью увеличения до 1710 литров. 82-киловаттная батарея интегрирована в панели пола. Запас хода спортивного электрокроссовера по официальным данным превышает 500 километров.
  • Два двигателя новинки обеспечивают 299 л.с. и 460 Нм крутящего момента. До 100 км/ч оба кроссовера разгоняются за 6,5 секунды при максимальной скорости 180 км/ч — это на 20 км/ч больше, чем у других модификаций Enyaq.
  • Дополнительную спортивность новинке придаёт перенастроенная подвеска с дорожным просветом, уменьшенным на 15 миллиметров спереди и на 10 — в районе задней оси. Система выбора режимов работы ездовой электроники имеет пять пресетов, включая спортивный и настройку для плохих дорог. Опционально доступна адаптивная подвеска.
  • В салоне Enyaq RS появятся спортивные кресла с отделкой микрофиброй или (за доплату) перфорированной кожей. Предусмотрено два цветовых решения — сочетание чёрного с лаймово-зелёным либо с серым.
  • В базовую комплектацию электрокроссовера войдут матричная оптика, «решётка радиатора» с подсветкой, 20-дюймовые колёсные диски и медиасистема с 13-дюймовым экраном. За доплату Enyaq iV RS дооснастят 21-дюймовыми колёсами, проекционным дисплеем и акустической системой Canton на 12 динамиков.

К середине десятилетия у Skoda должен появиться новый электрический флагман — серийная версия концептуального кроссовера Vision 7S, представленного в конце лета. Кроме него, Skoda разработает ещё как минимум два электромобиля.

299 л.с. достаточно, чтобы считаться спорткаром?

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