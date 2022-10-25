Электрокроссовер Skoda Enyaq iV получил самую мощную версию

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Кросс-купе Enyaq iV RS стало самой дорогой новой Skoda в истории
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Дмитрий Елизаров
Вслед за кросс-купе Skoda Enyaq Coupe iV модификацией с литерами RS обзавёлся и более традиционный вседорожник Enyaq iV. Он получил ту же самую силовую установку на 299 л.с. и, несмотря на более вместительный кузов, сохранил ту же самую динамику. Цены на новинку пока не названы, однако представленный ранее Enyaq Coupe iV RS оказался самой дорогой моделью Skoda.
К середине десятилетия у Skoda должен появиться новый электрический флагман — серийная версия концептуального кроссовера Vision 7S, представленного в конце лета. Кроме него, Skoda разработает ещё как минимум два электромобиля.