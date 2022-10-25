Электрокроссовер Skoda Enyaq iV получил самую мощную версию

Вслед за кросс-купе Skoda Enyaq Coupe iV модификацией с литерами RS обзавёлся и более традиционный вседорожник Enyaq iV. Он получил ту же самую силовую установку на 299 л.с. и, несмотря на более вместительный кузов, сохранил ту же самую динамику. Цены на новинку пока не названы, однако представленный ранее Enyaq Coupe iV RS оказался самой дорогой моделью Skoda.