Электрокроссовер Seat превратили в экстремальный багги с льняным кузовом

Дмитрий Елизаров
Марка Cupra, которая специализируется на заряженных моделях Seat, представила экстремальный концепт под названием Tavascan Extreme E. Первая часть названия отсылает к проекту электрокроссовера 2019 года, вторая намекает на его будущее: прототип вскоре станет частью одноимённой гоночной серии. В конструкции концепта использован ряд необычных технологий и материалов, включая льняное волокно.
- Натуральный лён заменил углепластиковое волокно в производстве кузовных панелей. Разработчики уверяют, что получившийся материал ничуть не хуже традиционного карбона, а адаптировать эту технологию для серийных машин можно без лишних затрат.
- Ряд деталей Tavascan Extreme E изготовлен при помощи 3D-печати. По мнению создателей концепта, массовое применение этого способа производства существенно снизит себестоимость автомобилей и время на их изготовление, а также позволит расширить возможности персонализации серийных машин.
- Какой именно силовой установкой оснащён концепт, не уточняется. Известно лишь, что он получил размещённую за сиденьями 54-киловаттную батарею и способен ускориться до 100 км/ч за 4 секунды. В нынешнем сезоне гоночная серия Extreme E использует шасси Odyssey21, которые комплектуются двумя электромоторами на 550 л.с.
- Помимо прочего, Tavascan Extreme E должен служить намёком на очередной этап развития фирменного дизайна Cupra. Некоторые применённые на нём решения будут реализованы на серийной версии электрокроссовера Tavascan, который марка планирует вывести на рынок в 2024 году.
Один из этапов гоночной серии Extreme E стал первой крупной гонкой в истории Гренландии. Соревнования прошли на участке суши, который образовался после таяния ледника. Тем самым организаторы экологичных гонок рассчитывали привлечь дополнительное внимание к климатическим изменениям.