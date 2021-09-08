Электрокроссовер Seat превратили в экстремальный багги с льняным кузовом

Марка Cupra, которая специализируется на заряженных моделях Seat, представила экстремальный концепт под названием Tavascan Extreme E. Первая часть названия отсылает к проекту электро­кроссовера 2019 года, вторая намекает на его будущее: прототип вскоре станет частью одноимённой гоночной серии. В кон­струкции концепта использован ряд необычных технологий и материалов, включая льняное волокно.