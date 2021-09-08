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Электрокроссовер Seat превратили в экстремальный багги с льняным кузовом
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Дмитрий Елизаров

Марка Cupra, которая специализируется на заряженных моделях Seat, представила экстремальный концепт под названием Tavascan Extreme E. Первая часть названия отсылает к проекту электро­кроссовера 2019 года, вторая намекает на его будущее: прототип вскоре станет частью одноимённой гоночной серии. В кон­струкции концепта использован ряд необычных технологий и материалов, включая льняное волокно.

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  • Натуральный лён заменил углепластиковое волокно в произ­водстве кузовных панелей. Разработчики уверяют, что получив­шийся материал ничуть не хуже традици­онного карбона, а адаптировать эту технологию для серийных машин можно без лишних затрат.
  • Ряд деталей Tavascan Extreme E изготовлен при помощи 3D-печати. По мнению создателей концепта, массовое применение этого способа произ­водства существенно снизит себе­стоимость авто­мобилей и время на их изготов­ление, а также позволит расширить возмож­ности персонализации серийных машин.
  • Какой именно силовой установкой оснащён концепт, не уточняется. Известно лишь, что он получил размещённую за сиденьями 54-киловаттную батарею и способен ускориться до 100 км﻿/﻿ч за 4 секунды. В нынешнем сезоне гоночная серия Extreme E использует шасси Odyssey21, которые комплектуются двумя электро­моторами на 550 л.с.
  • Помимо прочего, Tavascan Extreme E должен служить намёком на очередной этап развития фирменного дизайна Cupra. Некоторые применённые на нём решения будут реализованы на серийной версии электро­кроссовера Tavascan, который марка планирует вывести на рынок в 2024 году.

Один из этапов гоночной серии Extreme E стал первой крупной гонкой в истории Гренландии. Соревнования прошли на участке суши, который образовался после таяния ледника. Тем самым органи­заторы экологичных гонок рассчитывали привлечь дополнитель­ное внимание к климатическим изменениям.

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