Большой электрокроссовер Polestar на базе нового Volvo XC90: первое фото

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Электрокроссовер Polestar 3 показали в камуфляже
На МКАД и ТТК увеличат количество полос и уберут обочины
Дмитрий Елизаров
Компания Polestar опубликовала первое полноценное изображение будущей новинки, которая появится на рынке под индексом 3. Большой электрический вседорожник разделит платформу с новым поколением флагманского Volvo XC90, но, как ожидается, будет мощнее и займёт более премиальную позицию. Полноценный дебют намечен на октябрь нынешнего года.
Производство Polestar 3 стартует в начале 2023 года. В будущем к нему присоединятся более компактный кроссовер Polestar 4 и лифтбек Polestar 5, который станет серийной версией концепта Precept. Во второй половине десятилетия компания рассчитывает довести свои продажи до 300 тысяч машин ежегодно.