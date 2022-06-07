Большой электрокроссовер Polestar на базе нового Volvo XC90: первое фото

Вероятнее всего, яркие вставки призваны подчеркнуть спортивный характер новинки: о том, что вседорожник будет позиционироваться как своего рода функциональная альтернатива спорткарам, заявил глава Polestar

Томас Ингенлат. Кроме того, из его слов можно сделать вывод, что силовые установки Polestar 3 в среднем окажутся мощнее тех, которые Volvo предложит для нового XC90.