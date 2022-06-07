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Большой электрокроссовер Polestar на базе нового Volvo XC90: первое фото

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Дмитрий Елизаров

Компания Polestar опубликовала первое полноценное изображение будущей новинки, которая появится на рынке под индексом 3. Большой электрический вседорожник разделит платформу с новым поколением флагманского Volvo XC90, но, как ожидается, будет мощнее и займёт более премиальную позицию. Полноценный дебют намечен на октябрь нынешнего года.

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  • Фотография изображает Polestar 3 в профиль и позволяет рассмотреть как обтекаемый силуэт в стиле кросс-купе, так и некоторые детали внешности. Например, кроссовер получит развитый спойлер, необычную накладку в передней части «капота» (очевидно, для улучшения аэродинамики) и Т-образную головную оптику. Кроме того, хорошо видны жёлтые акценты — тормозные суппорты и ремни безопасности.
  • Вероятнее всего, яркие вставки призваны подчеркнуть спортивный характер новинки: о том, что вседорожник будет позиционироваться как своего рода функциональная альтернатива спорткарам, заявил глава Polestar Томас Ингенлат. Кроме того, из его слов можно сделать вывод, что силовые установки Polestar 3 в среднем окажутся мощнее тех, которые Volvo предложит для нового XC90.
  • По технической части на данный момент известно лишь, что расчётный запас хода Polestar 3 превышает 600 километров. Кроме того, компания заявила, что кроссовер будет оснащаться системой автономного управления для шоссе на базе лидара от Luminar и процессоров Nvidia.

Производство Polestar 3 стартует в начале 2023 года. В будущем к нему присоединятся более компактный кроссовер Polestar 4 и лифтбек Polestar 5, который станет серийной версией концепта Precept. Во второй половине десятилетия компания рассчитывает довести свои продажи до 300 тысяч машин ежегодно.

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