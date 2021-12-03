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Электрокроссовер Polestar 3 показали в камуфляже

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Кирилл Малышев

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Polestar, электрический бренд Volvo, выложил первый снимок своего кроссовера с лаконичным названием 3. Новинку рассекретят в следующем году вместе с новым поколением флагманского Volvo XC90, пишет Insideevs.

  • Камуфляж не даёт рассмотреть дизайнерские нюансы машины, однако общая стилистика видна. Фары сохранили Т-образный дизайн «молот Тора», но стали уже. Резко восходящая линия бокового остекления выглядит необычно для «шведов» и из современных моделей напоминает, в частности, Genesis и Nissan Murano.
  • Сообщается, что Polestar 3 окажется очень близким родственником Volvo XC90. При этом первый будет предлагаться исключительно в электрическом варианте, тогда как у «девяностого» останутся версии с ДВС.
  • Собирать Polestar 3 будут на заводе Volvo в Северной Каролине (США), непосредственно на ключевом рынке сбыта. Фирма планирует вырасти в десять раз всего за пять лет. Если в 2021 году продажи составят около 29 000 машин, то в 2025-м должны купить уже 290 000 Polestar.

В планы бренда входит выпуск одной новинки каждый год. В 2023-м выйдет Polestar 4, более компактный кроссовер. За ним в 2024-м последует Polestar 5, лифтбек, который засветился на тизере в конце ноября. За два года география продаж должна вырасти с 14 до 30 стран.

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