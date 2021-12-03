Электрокроссовер Polestar 3 показали в камуфляже

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Кроссовер Polestar 3 окажется большим и мощным, как новый Volvo XC90
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Polestar, электрический бренд Volvo, выложил первый снимок своего кроссовера с лаконичным названием 3. Новинку рассекретят в следующем году вместе с новым поколением флагманского Volvo XC90, пишет Insideevs.
В планы бренда входит выпуск одной новинки каждый год. В 2023-м выйдет Polestar 4, более компактный кроссовер. За ним в 2024-м последует Polestar 5, лифтбек, который засветился на тизере в конце ноября. За два года география продаж должна вырасти с 14 до 30 стран.