Представлена вторая модель от Huawei — гибридный кроссовер с тремя моторами и автономностью 1000 километров

Однако AITO M5 не чистый электромобиль, а гибрид. Его силовая установка состоит из 125-сильного турбомотора 1.5 и пары электродвигателей суммарной отдачей почти 430 л.с. Машина оснащается аккумулятором ёмкостью 200 кВт·ч и массой 1,3 тонны.

При длине 4770 миллиметров и колёсной базе 2880 миллиметров AITO M5 относится к классу среднеразмерных кроссоверов. На него будут ставить колёсные диски диаметром 19 и 20 дюймов. За мультимедийную составляющую отвечает Huawei.

Информация о том, что Huawei возьмётся за автомобили, появилась около года назад. Топ-менеджмент в течение всего 2021 года отрицает это, хотя новые проекты компании говорят об обратном. И AITO стал не первой машиной, созданной при участии производителя смартфонов. Ранее он запустил бренд Avatar совместно с CATL и Changan.