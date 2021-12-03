Представлена вторая модель от Huawei — гибридный кроссовер с тремя моторами и автономностью 1000 километров

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Компания Huawei показала первый автомобиль: 550 сил и 1000 километров без подзарядки
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Электронный гигант Huawei совместно с компанией Seres запустил автомобильный бренд AITO. Его первенцем стал электрифицированный кроссовер M5, который может преодолеть без остановки до 1000 километров, пишет CarNewsChina.
Информация о том, что Huawei возьмётся за автомобили, появилась около года назад. Топ-менеджмент в течение всего 2021 года отрицает это, хотя новые проекты компании говорят об обратном. И AITO стал не первой машиной, созданной при участии производителя смартфонов. Ранее он запустил бренд Avatar совместно с CATL и Changan.