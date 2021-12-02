Электрокроссовер Nissan Ariya превратили в одноместный суперкар

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Renault выпустит сразу два электрокроссовера на платформе Nissan Ariya
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Компания Nissan представила необычный концепт-кар под названием Ariya Single Seater. Это футуристичный суперкар с одним посадочным местом, внешностью напоминающий болиды Формулы‑Е. Название, частично позаимствованное у серийного электрокроссовера, отсылает к силовой установке концепта.
Компания в ноябре представила уточнённую стратегию собственного развития на период до 2030 года. К концу десятилетия около половины глобального модельного ряда марки будет состоять из электромобилей: ради этого Nissan в ближайшие годы представит сразу 23 новых модели, 15 из которых окажутся батарейными.