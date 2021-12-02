Электрокроссовер Nissan Ariya превратили в одноместный суперкар

Разработчики заявили, что прототип призван демонстри­ровать возможности использования электро­платформы Nissan Ariya на принципиально иных, нежели гражданский вседорожник, транспортных средствах. Кроме того, это попытка пере­осмысления принципов, с опорой на которые формируется экстерьер электрокара.

Утверждается, что некоторые стилистические решения дизайнеры позаим­ствовали у серийной модели — в частности, это форма передней части концепта, которая должна ассоцииро­ваться с литерой V, и бронзовый цвет кузова (его дополни­тельно акценти­ровали вставками углепластиков). Другим источником вдохно­вения для дизайнеров стали болиды электрической гоночной серии Формула‑Е, в которой Nissan принимает участие.

В целом концепт назван «испытатель­ным стендом для будущей технической эволюции», хотя никакие технические характери­стики Ariya Single Seater обнародованы не были. Серийный кроссовер Nissan Ariya оснащается либо одним, либо двумя электро­двигателями с отдачей от 218 до 394 л.с. в зависимости от версии, самая мощная модификация может ускориться до 100 км﻿/﻿ч за 5,1 секунды. Ранее сообщалось, что Nissan может начать продажи Ariya и на российском рынке, но когда это произойдёт, пока неизвестно.

Компания в ноябре представила уточнённую стратегию собственного развития на период до 2030 года. К концу десятилетия около половины глобаль­ного модельного ряда марки будет состоять из электро­мобилей: ради этого Nissan в ближайшие годы представит сразу 23 новых модели, 15 из которых окажутся батарейными.