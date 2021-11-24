Электрокроссовер неизвестной марки оказался неожиданно популярным в США

Интерес покупателей к Mullen Five связан с заявленными характеристиками кроссовера и его ценой. На этапе премьеры разработчики пообещали, что даже базовая модификация сможет ускоряться до 100 км/ч за 3,2 секунды, а запас хода благодаря 95-киловаттному блоку аккумуляторов составит 520 километров. При этом зарядить батареи до 80% можно будет примерно за 20 минут.

Топовая же модификация под названием Five RS наберёт 100 км/ч быстрее чем за 2 секунды при максимальной скорости более 320 км/ч. Такой кроссовер планируется оснащать кузовными деталями из карбона и керамическими тормозными дисками.

При этом цены на Mullen Five начинаются от 55 тысяч долларов (чуть более 4 миллионов рублей), что заметно меньше стоимости сопоставимых по характеристикам версий Tesla Model Y. Чтобы оформить предзаказ на Mullen Five, достаточно внести 100-долларовый депозит, при этом компания обещает вернуть деньги, если заказчик передумает.

Первоначально компания рассчитывала на 5 тысяч предварительных заявок, однако после всплеска интереса увеличила объём до 25 тысяч. Заявлено также, что первые экземпляры Five, то есть все эти 25 тысяч машин, будут выпущены в особо богатой «приветственной» комплектации. Поставки кроссоверов Mullen рассчитывает начать во второй половине 2024 года.

После автосалона в Лос-Анджелеса о высоком интересе покупателей к своим внедорожникам заявила компания Bremach. Она рассчитывает продавать в США под своим брендом российские внедорожники УАЗ Патриот, и, по официальному заявлению компании, уже в первый день показа собрала предварительных заявок на сумму 3,8 миллиона долларов.