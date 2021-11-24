Электрокроссовер неизвестной марки оказался неожиданно популярным в США

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Американский стартап Mullen представил свою первую модель — вседорожник Five — на автосалоне в Лос-Анджелесе. Всего через неделю после публичного дебюта компания объявила, что получила 25 тысяч предварительных заказов на новинку и даже была вынуждена увеличить собственные лимиты сразу впятеро.
После автосалона в Лос-Анджелеса о высоком интересе покупателей к своим внедорожникам заявила компания Bremach. Она рассчитывает продавать в США под своим брендом российские внедорожники УАЗ Патриот, и, по официальному заявлению компании, уже в первый день показа собрала предварительных заявок на сумму 3,8 миллиона долларов.