Электрокроссовер Mustang Mach-E стал дальнобойнее после обновления

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Компания Ford представила электрокроссовер Mustang Mach-E 2022 модельного года с увеличенным на 1–7,3% запасом хода. Это стало возможным за счёт внедрения батареи большей ёмкости, при этом конструкция машины не изменилась.
Ранее в Ford Mustang Mach-E фиксировался массовый сбой в программном обеспечении. В результате машины переходили в «спящий» режим и завести их было невозможно. Для решения проблемы владельцы электрокаров были вынуждены обращаться в дилерские центры Ford.