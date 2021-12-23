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Электрокроссовер Mustang Mach-E стал дальнобойнее после обновления

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Валерий Карташов

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Компания Ford представила электрокроссовер Mustang Mach-E 2022 модельного года с увеличенным на 1–7,3% запасом хода. Это стало возможным за счёт внедрения батареи большей ёмкости, при этом конструкция машины не изменилась.

  • Новые замеры Ford показали запас хода у Mustang Mach-E от 360 до 505 километров (цикл EPA). До обновления электрокроссовер проезжал без подзарядки 338–483 километра.
  • Mustang Mach-E в начальной комплектации Select SR RWD теперь преодолевает 400 километров на одной зарядке (плюс 30 километров). Также у модели появилась модификация California Route 1 ER AWD с дальнобойностью 502 километра. Что касается версий Mach-E GT и Mach-E GT Performance, то в них запас хода не изменился — 434 и 418 километров соответственно.
  • На американском рынке Ford Mustang Mach-E предлагается по цене от 43 895 долларов (3,2 миллиона рублей). В России модель официально не представлена. Ford прекратил поставлять легковые автомобили в нашу страну в 2019 году.

Ранее в Ford Mustang Mach-E фиксировался массовый сбой в программном обеспечении. В результате машины переходили в «спящий» режим и завести их было невозможно. Для решения проблемы владельцы электрокаров были вынуждены обращаться в дилерские центры Ford.

Какой бы электрокроссовер выбрали — Ford Mustang Mach-E или Tesla Model Y?

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