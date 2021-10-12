Электрокроссовер MG Marvel для Европы: 4,9 секунды до сотни и 400 километров на одной зарядке

Английская марка MG, которая сейчас находится в собственности китайского концерна SAIC, представила электрокроссовер Marvel R в европейской спецификации. Он предложен в нескольких версиях, самая мощная из которых умеет разгоняться до 100 км﻿/﻿ч меньше чем за пять секунд, а самая дальнобойная проезжает без подзарядки свыше 400 километров, пишет Carscoops.