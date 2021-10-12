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Электрокроссовер MG Marvel для Европы: 4,9 секунды до сотни и 400 километров на одной зарядке
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Кирилл Малышев

Английская марка MG, которая сейчас находится в собственности китайского концерна SAIC, представила электрокроссовер Marvel R в европейской спецификации. Он предложен в нескольких версиях, самая мощная из которых умеет разгоняться до 100 км﻿/﻿ч меньше чем за пять секунд, а самая дальнобойная проезжает без подзарядки свыше 400 километров, пишет Carscoops.

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  • В Китае модель известна под названием Roewe Marvel. Она вышла в 2018‑м и в прошлом году успела обновиться. Версию под брендом MG собирались представить ещё весной, но случилась задержка.
  • В исполнениях Comfort и Luxury машина оснащается двумя электро­моторами на задней оси. Суммарно они выдают 180 л.с. и 410 Нм. Разгон до сотни занимает 7,9 секунды, максимальная скорость ограничена на 200 км﻿/﻿ч.
  • Топовый вариант Performance добавляет третий электро­мотор спереди. Мощность с ним возрастает до 288 сил, а момент достигает 665 Нм. С места до 100 км﻿/﻿ч такой MG Marvel разгоняется за 4,9 секунды, а вот максималка у него та же.
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  • Все версии электрокросса оснащаются аккумулятором ёмкостью 70 кВт·ч. При двух электро­моторах его хватает на 402 километра пробега. Трёхмоторный Marvel проезжает до 370 километров. У машины есть функция отдачи заряда внешним электро­потребителям.
  • Багажников у модели два: 357 литров сзади и ещё 150 литров под капотом. Вертикальный мульти­медийный дисплей, похожий на тот, что устанав­ливается в Tesla, насчитывает по диагонали 19,4 дюйма. А вот цифровая приборная панель стандартной для неё размерности — 12,3 дюйма. В числе опций есть комбини­рованная отделка салона, много­численные системы активной безопасности, премиальная акустическая система Bose.
  • Цены на европейском рынке составляют от 40 до 48 тысяч евро (от 3,3 до 4 миллионов рублей).

Ранее в октябре компания MG показала обновлённый электро­кроссовер ZS EV. Машина отныне способна проезжать на одной зарядке до 440 километров. Батареи имеют ёмкость 51 или 72 кВт·ч. Цены начинаются с 31 тысячи евро.

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