Электрокроссовер MG Marvel для Европы: 4,9 секунды до сотни и 400 километров на одной зарядке

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Электрокроссовер MG ZS EV обновился: 440 километров хода за 2,9 миллиона рублей
Компания McLaren зарегистрировала три названия — для суперкаров и внедорожника
Кирилл Малышев
Английская марка MG, которая сейчас находится в собственности китайского концерна SAIC, представила электрокроссовер Marvel R в европейской спецификации. Он предложен в нескольких версиях, самая мощная из которых умеет разгоняться до 100 км/ч меньше чем за пять секунд, а самая дальнобойная проезжает без подзарядки свыше 400 километров, пишет Carscoops.
Ранее в октябре компания MG показала обновлённый электрокроссовер ZS EV. Машина отныне способна проезжать на одной зарядке до 440 километров. Батареи имеют ёмкость 51 или 72 кВт·ч. Цены начинаются с 31 тысячи евро.