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Представлен флагманский электрокроссовер от Mercedes-Benz: семь мест и 660 километров без подзарядки

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Дмитрий Елизаров

Компания Mercedes-Benz рассекретила флагманский электровседорожник под названием EQS SUV: приставка к индексу объясняется наличием в гамме легкового лифтбека EQS. Вседорожник разделил с ним платформу и архитектуру интерьера, но оказался выше и вместительнее. Кроме того, для EQS SUV предложат более мощные двигатели. Батарею при этом кроссовер получит ту же самую и проиграет лифтбеку по максимальному запасу хода 20 километров. Продажи стартуют ближе к концу года.

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  • Внешне EQS SUV очень похож на соплатформенный лифтбек — у двух моделей схожие «решётки радиаторов» и оптика, хотя кроссовер отличается более массивным силуэтом. Коэффициент аэро­динамического сопротивления EQS составляет 0,20, но аналогичные показатели для вседорожника пока не озвучены.
  • Вероятнее всего, у EQS SUV этот коэффициент окажется хуже. При почти одинаковых длине и колёсной базе (между бамперами у кроссовера 5125 миллиметров, между осями — 3210 милли­метров) вседорожник на 200 милли­метров выше. Его высота составляет 1712 миллиметров.
  • Уже на этапе премьеры для EQS SUV представлены два варианта оформления внешности — базовый (на некоторых рынках он будет именоваться Electirc Light) и более агрессивный (белая машина на фото). Последний доступен как опциональный пакет AMG Line, а его отличия состоят, к примеру, в более развитом бампере со вставками в воздухозаборники и сплиттером. Колёса — до 22 дюймов.
  • Кроссовер позволяет установить в салоне до семи посадочных мест, при этом третий ряд стал платной опцией. Объём багажника семиместного EQS SUV — от 195 до 2020 литров, при отсутствии третьего ряда эти показатели увеличатся до 645–2100 литров. Диван второго ряда снабжён как продольной регулировкой в диапазоне 130 миллиметров, так и возможностью настраивать угол наклона спинки.
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  • Моторная гамма Mercedes-Benz EQS SUV на старте продаж будет составлена из трёх силовых установок. Один мотор на EQS 450+ SUV развивает 360 л.с. и 568 Нм крутящего момента, полноприводная модификация с тем же индексом получит уже два двигателя с общей отдачей 360 л.с. и 800 Нм, а топовая версия будет оснащаться установкой, обеспечивающей 544 л.с. и 858 Нм. Двигатели Mercedes-Benz EQS (без учёта AMG-модификации) развивают от 333 до 523 л.с.
  • Батарея на данный момент для кроссовера предложена только одна, 108-киловаттная. С ней базовая версия EQS SUV (она же самая дальнобойная) сможет проехать без подзарядки до 660 километров. Тот же показатель у EQS составляет 680 километров. У прочих модификаций EQS SUV запас хода снижен до 613 километров.
  • Ездовая электроника кроссовера получит в базовой версии четыре режима работы — экономичный, комфортный, спортивный и индивидуальный. Но двухмоторным версиям добавят ещё и предустановку для преодоления лёгкого бездорожья.
  • В качестве опционального оборудования для кроссовера предложат, например, матричные фары Digital Light с 2,6 миллиона микрозеркал: они позволяют проецировать на покрытие перед автомобилем пиктограммы-подсказки. 56‑дюймовая стеклянная панель HyperScreen с тремя дисплеями также станет дополнительной опцией. Наконец, за доплату можно будет увеличить угол поворота задних колёс с базовых 4,5 до 10 градусов. В последнем случае диаметр разворота кроссовера составит 11 метров.

Выпускать Mercedes-Benz EQS SUV будут на заводе компании в американской Алабаме, при этом легковой EQS компания собирает в Германии. В будущем ожидается появление у кроссовера заряженной AMG-модификации и особо роскошного исполнения, которое будет продаваться под брендом Maybach. Кроме того, Mercedes-Benz готовит к выходу ещё один, более компактный электрокроссовер — он пополнит семейство EQE.

Ну как, впечатлены?

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