Представлен флагманский электрокроссовер от Mercedes-Benz: семь мест и 660 километров без подзарядки

В качестве опционального оборудования для кроссовера предложат, например, матричные фары Digital Light с

2,6 миллиона микрозеркал: они позволяют

проецировать на покрытие перед автомобилем пиктограммы-подсказки. 56‑дюймовая стеклянная панель H

y

perScreen

с тремя дисплеями также станет дополнительной опцией. Наконец, за доплату можно будет увеличить угол поворота задних колёс

с базовых 4,5 до 10 градусов. В последнем случае диаметр разворота кроссовера составит 11 метров.