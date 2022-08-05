Электрокроссовер Mercedes-Benz EQS Maybach: первые фотографии

В салоне у электрического вседорожника Maybach будет более роскошная отделка. На втором ряду появятся два отдельных кресла с полным набором атрибутов комфорта. Однако по умолчанию, скорее всего, будут ставить обычный диван: за VIP-исполнение придётся доплатить.