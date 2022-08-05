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Электрокроссовер Mercedes-Benz EQS Maybach: первые фотографии

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Кирилл Малышев

В объектив фотошпионов попал электрический кроссовер Mercedes-Benz EQS в камуфляже. Так как модель уже рассекречена, наличие маскировки может означать подготовку версии с приставкой Maybach, полагает портал Carscoops.

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  • Майбахи отличаются от «массовых» версий эмблемами, колёсами, решёткой радиатора и большим количеством хрома. На сфотографированном электромобиле пока ничего этого нет. Рассекретят модель в следующем году.
  • Не стоит надеяться, что по примеру S-класса внедорожный Maybach EQS получит оригинальный удлинённый кузов. Во-первых, прототип тестируют со стандартной колёсной базой. Во-вторых, уже существующий несколько лет Mercedes-Maybach GLS тоже обходится обычным кузовом.
  • В салоне у электрического вседорожника Maybach будет более роскошная отделка. На втором ряду появятся два отдельных кресла с полным набором атрибутов комфорта. Однако по умолчанию, скорее всего, будут ставить обычный диван: за VIP-исполнение придётся доплатить.

Предполагается, что электрокроссовер Maybach предложат с топовой для обычного EQS силовой установкой. В ней два электромотора суммарной отдачей 544 л.с. Такая версия носит обозначение EQS 580 4Matic.

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