Электрокроссовер Mercedes-Benz EQS Maybach: первые фотографии

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Кирилл Малышев
В объектив фотошпионов попал электрический кроссовер Mercedes-Benz EQS в камуфляже. Так как модель уже рассекречена, наличие маскировки может означать подготовку версии с приставкой Maybach, полагает портал Carscoops.
Предполагается, что электрокроссовер Maybach предложат с топовой для обычного EQS силовой установкой. В ней два электромотора суммарной отдачей 544 л.с. Такая версия носит обозначение EQS 580 4Matic.