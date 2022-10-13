Электрокроссовер Mercedes-Benz EQE SUV: первое официальное фото экстерьера

У седана имеется базовая модификация 350+ с одним мотором на 292 л.с. и 530 Нм. Однако, по одной из версий, кроссовер EQE SUV будет позиционироваться как более престижная и дорогая модель, поэтому одномоторных силовых установок у него не будет. В целом EQE

SUV должен отличаться от седана только типом кузова, который обеспечит больше пространства над головами пассажиров и

более вместительный багажник.