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Электрокроссовер Mercedes-Benz EQE SUV: первое официальное фото экстерьера
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Дмитрий Елизаров

Компания Mercedes-Benz опубликовала первое фото электровседорожника EQE SUV, изображающее будущую новинку снаружи: ранее демонстрировались только фото интерьера. Официальный дебют электромобиля намечен на 16 октября. Предположительно, EQE SUV станет более практичной и вместительной версией одноимённого седана.

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  • Тизер изображает переднюю часть будущего кроссовера: автомобиль на фото затемнён, однако можно разглядеть тонкие светодиодные огни, соединённые светящейся полосой под «капотом», и развитые воздухозаборники в бампере.
  • Последнее позволяет предположить, что на фото запечатлён Mercedes-Benz EQE 53 SUV — более мощная модификация среди «гражданских». Она может получить электромоторы, развивающие до 687 л.с.: такой силовой установкой комплектуется седан Mercedes-AMG EQE 53, разгоняющийся до 100 км/ч за 3,3 секунды.
  • У седана имеется базовая модификация 350+ с одним мотором на 292 л.с. и 530 Нм. Однако, по одной из версий, кроссовер EQE SUV будет позиционироваться как более престижная и дорогая модель, поэтому одномоторных силовых установок у него не будет. В целом EQE SUV должен отличаться от седана только типом кузова, который обеспечит больше пространства над головами пассажиров и более вместительный багажник.

О близком родстве кроссовера и седана можно судить по опубликованным ранее изображениям салона EQE SUV. Он практически полностью повторяет интерьер Mercedes-Benz EQE: здесь применён, к примеру, тот же самый гигантский дисплей HyperScreen, состоящий из трёх экранов.

Будете ждать премьеры?

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