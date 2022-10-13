Электрокроссовер Mercedes-Benz EQE SUV: первое официальное фото экстерьера

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Электрический кроссовер Mercedes-Benz EQE SUV получит заряженную версию
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Дмитрий Елизаров
Компания Mercedes-Benz опубликовала первое фото электровседорожника EQE SUV, изображающее будущую новинку снаружи: ранее демонстрировались только фото интерьера. Официальный дебют электромобиля намечен на 16 октября. Предположительно, EQE SUV станет более практичной и вместительной версией одноимённого седана.
О близком родстве кроссовера и седана можно судить по опубликованным ранее изображениям салона EQE SUV. Он практически полностью повторяет интерьер Mercedes-Benz EQE: здесь применён, к примеру, тот же самый гигантский дисплей HyperScreen, состоящий из трёх экранов.