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Электрокроссовер Mercedes-Benz EQE: фотографии салона и дата премьеры
Новости

Кирилл Малышев

Компания Mercedes-Benz проведёт официальную презентацию электрического кроссовера EQE 16 октября. Вместе с этим объявлением рассекречены несколько фотографий интерьера, на которых нет ничего принципиально нового.

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  • Приборная панель вседорожника EQE неотличима от тех, что получили одноимённый электроседан и флагманский электрокроссовер EQS. На ней установлены узкие центральные дефлекторы, боковые в виде турбинных колёс, а также три ЖК-дисплея, занимающие почти всю площадь.
  • По панели и дверным картам обильно проложена фоновая подсветка. В отделке использовано сочетание пяти оттенков, от холодных серо-голубых до тёплого коричневого. Для декоративных вставок используется дерево, алюминий, 3D-антрацит и мелкие металлические вкрапления.
  • Mercedes-Benz обещает, что EQE станет одним из самых просторных в классе. Правда, как такового сегмента среднеразмерных электрических кроссоверов не существует (за исключением Китая): слишком мало моделей. Поэтому, вероятно, сравнение идёт с аналогами с ДВС.

Седан Mercedes-Benz EQE представили в сентябре прошлого года, а затем расширили гамму двумя AMG-версиями. Неизвестно, будет ли у кроссовера EQE базовая версия 350+ с задним приводом, а вот обе заряженные наверняка появятся. Они развивают 476 и 687 лошадиных сил. Самая мощная разгоняет седан EQE до сотни за 3,3 секунды.

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