Электрокроссовер Mercedes-Benz EQE: фотографии салона и дата премьеры

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Кирилл Малышев
Компания Mercedes-Benz проведёт официальную презентацию электрического кроссовера EQE 16 октября. Вместе с этим объявлением рассекречены несколько фотографий интерьера, на которых нет ничего принципиально нового.
Седан Mercedes-Benz EQE представили в сентябре прошлого года, а затем расширили гамму двумя AMG-версиями. Неизвестно, будет ли у кроссовера EQE базовая версия 350+ с задним приводом, а вот обе заряженные наверняка появятся. Они развивают 476 и 687 лошадиных сил. Самая мощная разгоняет седан EQE до сотни за 3,3 секунды.