Электрокроссовер Mazda MX-30 получит роторный мотор

Материал по теме
Mazda выпустит 13 гибридов и электрокаров
Toyota выпустит два больших кроссовера в 2023 году
Дмитрий Елизаров
Mazda назвала модель, с которой в линейку компании вернётся знаменитый двигатель Ванкеля: это новая гибридная модификация кроссовера MX-30, который дебютировал как электрокар. Об этом пишет Motor1 со ссылкой на заявление компании. Названы и примерные сроки запуска производства такого вседорожника.
В январе нынешнего года была опубликована патентная заявка на ещё одну модель с роторным мотором: его также в составе гибридной силовой установки предполагается устанавливать на некое купе либо хэтчбек с задним приводом. Для этой модели разработают принципиально новый двигатель такого типа.