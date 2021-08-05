Стартовали продажи электрокроссовера Cadillac Lyriq: он оказался дешевле Escalade

Электромотор кроссовера развивает 340 л.с. и 440 Нм крутящего момента. По умолчанию вседорожник снабдят 100-киловаттным блоком аккумуляторов, вмонтиро­ванным в пол: он обеспечит Cadillac Lyriq запас хода до 480 километров. По данным компании, этого вполне достаточно, так как средне­стати­стический владелец кроссовера XT5 проезжает не более 65 километров в день. Опциональная система быстрой зарядки постоянного тока позволит набрать энергии на 120 километров пробега всего за 10 минут.

В качестве доступного оборудования кроссоверу пообещали свето­диодную оптику, состоящую из 736 диодов с возможностью анимации, колёсные диски до 22 дюймов и особо продвинутую систему полу­автономного управления SuperCruise, которая позволит водителю убирать руки с руля. В салоне кроссовера появятся особая ультра­современная отделка, акустика AKG на 19 динамиков и функция активного шумо­подавления, а доминантой водитель­ского места станет 33-дюймовый экран — он объединит в себе дисплеи панели приборов и медиасистемы.

В будущем Cadillac планирует вывести на рынок заряженную моди­фикацию Lyriq с двухмоторной установкой, но когда именно это случится и какой она будет, пока не уточняется. Сборка базового исполнения кроссовера стартует в первом квартале следующего года.

Этой же осенью концерн GM планирует начать поставки электро­пикапа Hummer EV. Первыми до покупателей доберутся пикапы в самой насыщенной комплектации Edition 1 с 1014-сильной установкой, купить которые уже нельзя: всю партию разобрали по предзаказам ещё в октябре прошлого года.