Стартовали продажи электрокроссовера Cadillac Lyriq: он оказался дешевле Escalade

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Представлен серийный электрокроссовер Cadillac Lyriq — проезжает 480 километров на одной зарядке
Продажи новых автомобилей в России сократились впервые за 5 месяцев
Дмитрий Елизаров
Компания Cadillac объявила, что с 18 сентября начнёт принимать заказы на серийный образец электрокроссовера Lyriq. Вседорожник оценили в базовые 58 795 долларов (4,3 миллиона рублей) без стоимости доставки — дороже среди вседорожных Кадиллаков разве что Escalade нового поколения. При этом на старте продаж кроссовер получит только одномоторную силовую установку.
Этой же осенью концерн GM планирует начать поставки электропикапа Hummer EV. Первыми до покупателей доберутся пикапы в самой насыщенной комплектации Edition 1 с 1014-сильной установкой, купить которые уже нельзя: всю партию разобрали по предзаказам ещё в октябре прошлого года.