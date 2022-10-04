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Электрокроссовер Lexus снялся в фильме «Чёрная пантера: Ваканда навсегда»
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Дмитрий Елизаров

Марка Lexus снова сотрудничает со студией Marvel Studios в рамках франшизы «Мстители»: на этот раз в съёмках очередного фильма из этой серии под названием «Чёрная пантера: Ваканда навсегда» принял участие новейший электрокроссовер Lexus RZ 450e. Компания опубликовала видеоотчёт о том, как проходили съёмки. Премьера нового эпизода из кинематографической вселенной Marvel состоится 11 ноября.

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  • В ролике, снятом в жанре behind the stage, запечатлён процесс съёмок одной из сцен фильма с участием кроссовера — судя по всему, это погоня на некоей футуристической парковке. На электрокаре передвигаются члены женской Королевской гвардии мифологической страны Ваканда.
  • В Lexus заявили, что футуристичность Ваканды отлично сочетается с технологичностью RZ 450e и стремлением компании к устойчивому глобальному обществу. Тем не менее, помимо электрокара в фильме снялись и другие модели японской компании — внедорожник GX и открытая версия LC 500.
  • Сам Lexus RZ 450e дебютировал в апреле нынешнего года. Электрокар оснащают двумя моторами совокупной отдачей 313 л.с. и управлением по системе steer-by-wire, то есть без механической связи рулевого механизма и управляемых колёс.

В октябре прошлого года Lexus опубликовала короткометражный фильм, действие которого происходит во вселенной «Мстителей»: сняли его авторы «Мстителей: Финал», а главным героем стал IS 500.

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