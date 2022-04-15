Электрокроссовер от Lexus: первые «живые» фото

Какую силовую установку получит

L

exus

RZ

450e

, пока не уточняется. Прочие вседорожники концерна на этой платформе располагают одномоторной версией на 204 л.с. и модификацией с двумя двигателями, развивающими

217 л.с.

Однако ранее высказывалось предположение, что индекс в названии модели может служить намёком на отдачу электродвигателей.