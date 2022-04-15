Электрокроссовер от Lexus: первые «живые» фото

Материал по теме
Первый электрокроссовер Lexus: новые фото
Полноприводный «китаец» для РФ, насколько российские машины — российские и «мегакар», который набирает 100 км/ч за 2 секунды. Главное за день
Дмитрий Елизаров
Электрический вседорожник Lexus RZ 450e получит возможность двухцветной окраски кузова. Об этом свидетельствуют опубликованные на RZ Forums новые изображения электрокара, которые, как утверждается, имеют официальное происхождение. На них будущая новинка запечатлена в условиях реальной эксплуатации.
Ранее компания Lexus официально подтвердила, что серийный RZ 450e получит вместо стандартного руля штурвал по типу самолётного. Кроме того, для кроссовера разработана собственная архитектура интерьера: салон RZ 450e отличается от интерьеров вседорожников Toyota и Subaru.