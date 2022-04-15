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Электрокроссовер от Lexus: первые «живые» фото

Новости

Дмитрий Елизаров

Электрический вседорожник Lexus RZ 450e получит возможность двухцветной окраски кузова. Об этом свидетельствуют опубликованные на RZ Forums новые изображения электрокара, которые, как утверждается, имеют официальное происхождение. На них будущая новинка запечатлена в условиях реальной эксплуатации.

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  • Источник изображений не уточняется: больше всего они напоминают скриншоты подготовленного производителем рекламного видео, которое, возможно, будет продемонстрировано во время официальной презентации.
  • Запечатлённый на фото экземпляр окрашен в сочетание чёрного и медно-оранжевого оттенков, при этом чёрными выполнены не только крыша, но и капот, а также имитация радиаторной решётки. Возможно, дизайнеры компании сочли это решение одним из способов акцентировать внимание на фирменном стилистическом элементе.
  • Соплатформенные Toyota bZ4x и Subaru Solterra, уже представленные в серийном исполнении, подобных цветовых схем не имеют.
  • Какую силовую установку получит Lexus RZ 450e, пока не уточняется. Прочие вседорожники концерна на этой платформе располагают одномоторной версией на 204 л.с. и модификацией с двумя двигателями, развивающими 217 л.с. Однако ранее высказывалось предположение, что индекс в названии модели может служить намёком на отдачу электродвигателей.

Ранее компания Lexus официально подтвердила, что серийный RZ 450e получит вместо стандартного руля штурвал по типу самолётного. Кроме того, для кроссовера разработана собственная архитектура интерьера: салон RZ 450e отличается от интерьеров вседорожников Toyota и Subaru.

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