Электрокроссовер Kia на «лосином тесте» оказался лучше, чем Porsche Taycan

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Испанское издание km.77 проверило «лосиным тестом» новейший электровседорожник Kia EV6. Наиболее удачно кроссовер прошёл испытание на скорости 78 км/ч. Это не только чуть выше общепринятого стандартного значения, но и лучше результатов ряда других моделей, как электрических, так и спорткаров с традиционными ДВС. К примеру, Porsche Taycan Cross Turismo на аналогичном тесте испанцев показал на 1 км/ч меньше.
Ранее та же команда протестировала редкий автомобиль из прошлого — вэн Renault Avantime 2002 года. Автомобиль с пробегом около 250 тысяч километров справился с испытанием на том же уровне, что и современный Volkswagen Golf.