Оставить коммент

На видео попала таинственная новинка от Genesis: возможно, это конкурент BMW X6

Электрокроссовер Kia на «лосином тесте» оказался лучше, чем Porsche Taycan

Новости

Дмитрий Елизаров

Комменты

Испанское издание km.77 проверило «лосиным тестом» новейший электровседорожник Kia EV6. Наиболее удачно кроссовер прошёл испытание на скорости 78 км﻿/﻿ч. Это не только чуть выше общепринятого стандартного значения, но и лучше результатов ряда других моделей, как электрических, так и спорткаров с традици­онными ДВС. К примеру, Porsche Taycan Cross Turismo на аналогичном тесте испанцев показал на 1 км﻿/﻿ч меньше.

  • В тестировании участвовала одномоторная версия кроссовера с 229-сильным двигателем. Первую попытку испытатели предприняли на 80 км﻿/﻿ч с полностью отключённой системой рекуперации энергии торможения. Электро­мобиль не вписался в коридор на последнем повороте, сбив несколько конусов. Однако уже тогда журналисты отметили «аккуратные» реакции Kia EV6 на рулевое управление, что создавало ощущение безопасности.
  • После нескольких попыток с изменением скорости и степени задейство­вания системы рекуперации испытатели пришли к выводу, что оптимальным для Kia EV6 значением прохож­дения тестового коридора являются 78 км﻿/﻿ч. Заметные проблемы с поворачиваемостью, по оценкам испытателей, у Kia EV6 начинаются только после превышения порога 81 км﻿/﻿ч. Во время слалома водитель не заметил вмешатель­ства стабилизи­рующих систем, но заявил, что не почувствовал потери контроля даже при увеличении скорости.
  • Основной конкурент Kia EV6, электро­вседорожник Volkswagen ID.4, продемонстри­ровал на таком же испытании только 73 км﻿/﻿ч. Что касается бензиновых спорткаров, то результаты электрокара из Кореи оказались лучше, чем у Mercedes-AMG A45 (75 км﻿/﻿ч) и BMW M235i (68 км﻿/﻿ч).

Ранее та же команда протестировала редкий автомобиль из прошлого — вэн Renault Avantime 2002 года. Автомобиль с пробегом около 250 тысяч километров справился с испытанием на том же уровне, что и современный Volkswagen Golf.

Доверяете таким тестам?

Почитать ещё
Разместить рекламуДилерам
ПомощьСтань частью команды
О проектеАналитика Авто.ру
Саша Котов
МоскваСанкт-ПетербургВладимирВолгоградВоронежЕкатеринбург
ИвановоКазаньКалугаКостромаКраснодарКрасноярск
Нижний НовгородНовосибирскОмскПермьРостов-на-ДонуСамара
СаратовТверьТулаУфаЧелябинскЯрославль
Алтайский крайАмурская областьАрхангельская областьАстраханская областьБелгородская областьБрянская областьВладимирская областьВолгоградская областьВологодская областьВоронежская областьЕврейская автономная областьЗабайкальский крайИвановская областьИркутская областьКабардино-Балкарская РеспубликаКалининградская областьКалужская областьКамчатский крайКарачаево-Черкесская РеспубликаКемеровская областьКировская область
Костромская областьКраснодарский крайКрасноярский крайКурганская областьКурская областьЛипецкая областьМагаданская областьМосква и Московская областьМурманская областьНенецкий автономный округНижегородская областьНовгородская областьНовосибирская областьОмская областьОренбургская областьОрловская областьПензенская областьПермский крайПриморский крайПсковская областьРеспублика Адыгея
Республика АлтайРеспублика БашкортостанРеспублика БурятияРеспублика ДагестанРеспублика ИнгушетияРеспублика КалмыкияРеспублика КарелияРеспублика КомиРеспублика КрымРеспублика Марий ЭлРеспублика МордовияРеспублика Саха (Якутия)Республика Северная Осетия — АланияРеспублика ТатарстанРеспублика ТываРеспублика ХакасияРостовская областьРязанская областьСамарская областьСанкт-Петербург и Ленинградская область
Саратовская областьСахалинская областьСвердловская областьСмоленская областьСтавропольский крайТамбовская областьТверская областьТомская областьТульская областьТюменская областьУдмуртская РеспубликаУльяновская областьХабаровский крайХанты-Мансийский автономный округ - ЮграЧелябинская областьЧеченская РеспубликаЧувашская РеспубликаЧукотский автономный округЯмало-Ненецкий автономный округЯрославская область
Авто.ру — один из самых посещаемых автомобильных сайтов в российском интернете
Мы предлагаем большой выбор легковых автомобилей, грузового и коммерческого транспорта, мототехники, спецтехники и многих других видов транспортных средств
© 1996–2021 ООО «Яндекс.Вертикали»Пользовательское соглашениеМодели автомобилей по названиям
Все модели автомобилей по году: A - CВсе модели автомобилей по году: C - HВсе модели автомобилей по году: H - MВсе модели автомобилей по году: M - NВсе модели автомобилей по году: N - SВсе модели автомобилей по году: S - ZВсе модели автомобилей по году: А - У
Технические характеристики автомобилей: A - CТехнические характеристики автомобилей: C - HТехнические характеристики автомобилей: H - MТехнические характеристики автомобилей: M - PТехнические характеристики автомобилей: P - TТехнические характеристики автомобилей: T - Я
Все модели автомобилейВсе модели автомобилей: поколение и кузов: A - OВсе модели автомобилей: поколение и кузов: O - Я