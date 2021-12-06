Электрокроссовер Kia на «лосином тесте» оказался лучше, чем Porsche Taycan

Испанское издание km.77 проверило «лосиным тестом» новейший электровседорожник Kia EV6. Наиболее удачно кроссовер прошёл испытание на скорости 78 км﻿/﻿ч. Это не только чуть выше общепринятого стандартного значения, но и лучше результатов ряда других моделей, как электрических, так и спорткаров с традици­онными ДВС. К примеру, Porsche Taycan Cross Turismo на аналогичном тесте испанцев показал на 1 км﻿/﻿ч меньше.