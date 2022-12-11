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В России сертифицировали электрокроссовер Hyundai Ioniq 5: два мотора, 306 сил
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Александр Орехов

Электрический кроссовер Hyundai Ioniq 5 прошёл сертификацию в России. Одобрение типа транспортного средства, опубликованное в базе Росстандарта, выдано 8 декабря сроком на три года. Как и предполагалось, ставку сделали на полноприводное исполнение.

  • Из ОТТС следует, что в России разрешено продавать двухмоторный Ioniq 5. В документе указана ёмкость в 111,2 ампер-часа. В киловатт-часах это 72,6 (рабочее напряжение — 653 В). Подобный блок аккумуляторов был топовым на европейском рынке на момент дебюта, но в нынешнем феврале он уступил место батарее на 77,4 киловатт-часа — в США её использовали изначально.
  • Судя по батарее, комбинированная отдача силовой установки должна составлять 306 л.с. и 605 Нм. До сотни такой электромобиль разгоняется за 5,2 секунды, максимальная скорость ограничена отметкой в 185 км/ч. Для России заявлен запас хода в 430-460 километров по циклу WLTP — в точности как в ЕС.
  • Согласно ОТТС, Hyundai Ioniq 5 может быть доступен россиянам с колёсами на 19 и 20 дюймов, климат-контролем и подогревом всех сидений. Среди опций упомянуты электрорегулировка второго ряда и солнечные панели на крыше для подзарядки.
  • О намерении вывести Hyundai Ioniq 5 на российский рынок в местном представительстве корейском марки говорили ещё в позапрошлом году, до мировой презентации. Сроки локального дебюта неоднократно смещались: изначально называли 2021 год, позднее — середину 2022-го, но он до сих пор не состоялся, и новых дат «Хендэ Мотор СНГ» пока не озвучивала.

Тем временем идёт подготовка к премьере «заряженной» модификации того же электромобиля — Ioniq 5 N. В начале декабря производитель впервые показал её на видео в движении. Ожидается, что, помимо прибавки мощности, кроссовер получит особый обвес и доработанную ходовую часть.

Ждёте Hyundai Ioniq 5 в России?

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