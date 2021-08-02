Китайский электрокроссовер GAC Aion V сможет заряжаться за 8 минут

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Дмитрий Елизаров
Бренд Aion, созданный китайской корпорацией GAC Group специально для премиальных электрокаров, заявил, что уже осенью начнёт оснащать кроссовер Aion V новейшей системой зарядки. Как пишет Electrek, скорость пополнения энергозапаса окажется почти сравнима со скоростью заполнения топливного бака. При этом кроссовер окажется ещё и сверхдальнобойным: топовая версия с новыми батареями сможет проехать до 1000 километров.
Платформа GAC Aion V в скором времени станет базой для электровседорожника марки Mitsubishi: специально для него компания возродит имя Airtrek. При этом электрокар Mitsubishi получит собственный дизайн кузова и салона.