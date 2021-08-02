Китайский электрокроссовер GAC Aion V сможет заряжаться за 8 минут

Бренд Aion, созданный китайской корпорацией GAC Group специально для премиальных электрокаров, заявил, что уже осенью начнёт оснащать кроссовер Aion V новейшей системой зарядки. Как пишет Electrek, скорость пополнения энергозапаса окажется почти сравнима со скоростью заполнения топливного бака. При этом кроссовер окажется ещё и сверхдальнобойным: топовая версия с новыми батареями сможет проехать до 1000 километров.