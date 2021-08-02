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Китайский электрокроссовер GAC Aion V сможет заряжаться за 8 минут

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Дмитрий Елизаров

Бренд Aion, созданный китайской корпорацией GAC Group специально для премиальных электрокаров, заявил, что уже осенью начнёт оснащать кроссовер Aion V новейшей системой зарядки. Как пишет Electrek, скорость пополнения энергозапаса окажется почти сравнима со скоростью заполнения топливного бака. При этом кроссовер окажется ещё и сверхдальнобойным: топовая версия с новыми батареями сможет проехать до 1000 километров.

  • Для вседорожника компания предложит два варианта быстрых зарядок. Первая, более доступная система обеспечит пополнение энерго­запаса полностью разряженного аккуму­лятора на 80% за 16 минут. Если же батарея ещё хранит 30% энергии, то до 80% сможет зарядиться за 10 минут. Вторая, более мощная технология уменьшит эти промежутки до восьми и пяти минут соответственно.
  • В GAC Aion уже заявили, что такая экстремальная скорость пополнения энерго­запаса самим аккумуляторам не повредит. Даже если использовать только самую быструю зарядку при комнатной температуре, ресурс батареи составит до миллиона километров. Возможно, это связано с тем, что сами аккумуляторы Aion планирует изготавливать на графеновой основе.
  • Вседорожник с самой мощной системой зарядки получит батареи, которые обеспечат ему запас хода до тысячи километров. Более доступная версия сможет проезжать на одной зарядке до 500 километров. В продаже на внутреннем рынке Китая такие Aion V появятся нынешней осенью.

Платформа GAC Aion V в скором времени станет базой для электро­вседорожника марки Mitsubishi: специально для него компания возродит имя Airtrek. При этом электрокар Mitsubishi получит собственный дизайн кузова и салона.

Зарядить за пять минут — да как такое возможно?

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