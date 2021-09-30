Опять медленно: электрокроссовер Ford Mustang Mach-E прошёл «лосиный тест»

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Ford отзовёт электрокроссоверы Mustang Mach-E из-за выпадающих стёкол
В Китае показали четырёхместный беспилотник, летающий со скоростью 200 км/ч
Кирилл Малышев
Шведское издание Teknikens Värld провело «лосиный тест» электрического Ford Mustang Mach‑E. Максимальная скорость удачного выполнения манёвра составила меньше 68 км/ч, что является скромным показателем.
Плохие результаты показал Ford Mustang Mach‑E и на «лосином тесте» издания km77. Там его максимальной скоростью стал 71 км/ч. Правда, машина демонстрировала не занос, а недостаточную поворачиваемость на шинах с очень плохим зацепом. В обоих случаях не говорится, с каким типом привода были взяты машины для теста.