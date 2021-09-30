В Китае показали четырёхместный беспилотник, летающий со скоростью 200 км/ч

Опять медленно: электрокроссовер Ford Mustang Mach-E прошёл «лосиный тест»
Новости

Кирилл Малышев

Шведское издание Teknikens Värld провело «лосиный тест» электрического Ford Mustang Mach‑E. Максимальная скорость удачного выполнения манёвра составила меньше 68 км﻿/﻿ч, что является скромным показателем.

  • В видео так и не показали успешную попытку прохождения двойной переставки. Видно, что на 68 км﻿/﻿ч машина из-за сильного заноса «выпадает» уже из второго коридора. А на 72 км﻿/﻿ч электро­кроссовер не в состоянии вписаться в третий коридор.
  • Эксперты отметили, что у прямых конкурентов Мустанга более достойные результаты. Так, Tesla Model Y была успешна на скорости до 75 км﻿/﻿ч, а Ioniq 5 справился на скорости 72 км﻿/﻿ч. Вспомнили даже обычный Ford Mustang: несколько лет назад спорткупе прошло «лосиный тест» на 77 км﻿/﻿ч.

Плохие результаты показал Ford Mustang Mach‑E и на «лосином тесте» издания km77. Там его максимальной скоростью стал 71 км﻿/﻿ч. Правда, машина демонстри­ровала не занос, а недостаточную поворачи­ваемость на шинах с очень плохим зацепом. В обоих случаях не говорится, с каким типом привода были взяты машины для теста.

Достоин он имени Mustang?

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