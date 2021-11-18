Электрокроссовер Fisker с вращающимся экраном и солнечной панелью стал серийным. Цены

Материал по теме
Быстро — не комплимент. Тест эксцентричной Tesla Model S Plaid
Купеобразный кроссовер Chery рассекретили до премьеры
На автосалоне в Лос-Анджелесе состоялась премьера серийного кроссовера Fisker Ocean — первого электромобиля компании Хенрика Фискера. Как сообщает TechCrunch, кроссовер сохранил все фишки, которые были показаны на одноимённом концепт-каре, включая солнечную панель на крыше. В продажу в США и Западной Европе новинка поступит в конце 2022 года по базовой цене 37 499 долларов.
Позже модельный ряд Fisker должен пополниться бюджетным электрокаром, чья стоимость будет менее 30 тысяч долларов — этот автомобиль компания Хенрика Фискера разрабатывает совместно с Foxconn.