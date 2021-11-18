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Купеобразный кроссовер Chery рассекретили до премьеры

Электрокроссовер Fisker с вращающимся экраном и солнечной панелью стал серийным. Цены

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Алексей Олефиренко

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На автосалоне в Лос-Анджелесе состоялась премьера серийного кроссовера Fisker Ocean — первого электромобиля компании Хенрика Фискера. Как сообщает TechCrunch, кроссовер сохранил все фишки, которые были показаны на одноимённом концепт-каре, включая солнечную панель на крыше. В продажу в США и Западной Европе новинка поступит в конце 2022 года по базовой цене 37 499 долларов.

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  • Пятиместный Ocean оказался немногим крупнее актуального BMW X3: длина — 4775 миллиметров, ширина — 1995, высота — от 1629 до 1631 мм (в зависимости от выбранной модификации). Длина колёсной базы составляет 2921 миллиметр. В основе машины лежит модульная «скейтборд-платформа», разработанная австрийской компанией Magna Steyr. Передняя подвеска у Ocean типа McPherson, задняя — многорычажная.
  • Автомобиль представят в трёх комплектациях: Sport, Ultra и Extreme. Из них переднеприводной будет лишь базовая Sport, которая при 279 лошадиных силах мощности сможет разгоняться до 100 километров в час за 7,4 секунды. Запас хода такого кроссовера составит около 440 километров.
  • Мощность версий Ultra и Extreme будет 548 и 558 лошадиных сил соответственно, а время разгона до 100 километров в час — 4,2 и 3,9 секунды. Запас хода — 610 и 630 километров. Ни для одной из версий компания не называет точные числа ёмкости литий-никель-марганец-кобальт-оксидных аккумуляторов, которые будет производить китайская компания CATL.
  • Среди особенностей Ocean — изготовленная из вторсырья обивка интерьера, 500-ваттная аудиосистема, а также массивная солнечная панель на крыше, благодаря которой владельцы Ocean смогут проезжать до 2500 «бесплатных» километров ежегодно. Также у кроссовера есть California Mode — псевдокабриолетный режим, при котором опускаются все стёкла, кроме ветрового, — и поворотный 17,1-дюймовый мультимедийный дисплей в центре торпедо, разработанный совместно с тайваньским гигантом Foxconn. Во время вождения экран имеет книжную ориентацию, но на парковке переходит в альбомный Hollywood Mode для более удобного просмотра фильмов.
  • Серийное производство Fisker Ocean стартует 17 ноября будущего года на заводе Magna Steyr в Австрии, а первые клиенты получат свои машины уже до конца 2022-го. Базовую версию Sport оценили в 37 499 долларов (2,7 миллиона рублей), Ultra — в 49 999 долларов (3,6 миллиона рублей), Extreme — в 68 999 (5 миллионов рублей). На старте продаж покупателям будет предложена «привет­ственная серия» Ocean One, включающая 5000 машин: по сути, это версия Extreme, но с уникальными 22-дюймовыми дисками и более богатым оснащением. Её цена — такая же, как у обычного Extreme. Кроме того, в Штатах кроссовер можно будет взять по подписке.
  • К 2023 году компания Fisker рассчитывает продавать по 5000 тысяч машин ежемесячно. Тогда же к числу рынков сбыта присоединится Китай.

Позже модельный ряд Fisker должен пополниться бюджетным электрокаром, чья стоимость будет менее 30 тысяч долларов — этот автомобиль компания Хенрика Фискера разрабатывает совместно с Foxconn.

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