Электрокроссовер Fisker с вращающимся экраном и солнечной панелью стал серийным. Цены

На автосалоне в Лос-Анджелесе состоялась премьера серийного кроссовера Fisker Ocean — первого электромобиля компании Хенрика Фискера. Как сообщает TechCrunch , кроссовер сохранил все фишки, которые были показаны на одноимённом концепт-каре, включая солнечную панель на крыше. В продажу в США и Западной Европе новинка поступит в конце 2022 года по базовой цене 37 499 долларов.