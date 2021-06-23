Электрокроссовер Fisker Ocean внезапно стал мощнее Tesla Model Y и BMW iX
Дмитрий Елизаров
Глава компании Fisker Хенрик Фискер пообещал раскрыть все технические характеристики электровседорожника Ocean только в ноябре, однако одной цифрой всё же поделился. Как он сам сообщил в Твиттере, силовая установка топовой модификации кроссовера сможет развивать более 400 кВт (545 л.с.). Это больше, чем у основных конкурентов — Tesla Model Y и Ford Mustang Mach‑E, а также превосходит показатели самой дорогой из официально анонсированных версий BMW iX.
Ok, a little more info ahead of November specification release! The top Fisker Ocean Extreme will have dual motors with a combined power output of a over 400 KW (+545 HP)! —-#Fisker #love #EVs #power #ESG #4WD pic.twitter.com/IKjhUboqE1— Henrik Fisker (@henrikfisker) June 21, 2021
- Самая мощная модификация вседорожника получит название Extreme. Ранее Хенрик Фискер сообщал о намерении выпустить версию Ocean, способную ускориться до 100 км/ч примерно за 3 секунды — судя по всему, об этой версии и идёт речь. Таким образом, вседорожник может стать примерно на полсекунды динамичнее самых мощных модификаций Mustang Mach‑E и Model Y.
- BMW iX, представленный в начале июня, в версии xDrive50 также оснащается двухмоторной силовой установкой, но её отдача составляет только 523 л.с.
- Моторы самой доступной полноприводной модификации Fisker Ocean будут развивать, по официальным данным, 225 кВт (306 л.с.). Однако у электрокроссовера появится и ещё более бюджетная версия с единственным двигателем на задней оси. О ней пока известна только цена — 37 499 долларов (2,74 миллиона рублей). На одной зарядке вседорожник сможет проезжать от 400 до 480 километров в зависимости от ёмкости аккумулятора и мощности двигателей.
- Ожидается, что поставки кроссовера покупателям в США начнутся в четвёртом квартале года, а в следующем при поддержке компании Magna вседорожник Fisker Ocean появится и в Европе.