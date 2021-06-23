Электрокроссовер Fisker Ocean внезапно стал мощнее Tesla Model Y и BMW iX

Глава компании Fisker Хенрик Фискер пообещал раскрыть все технические характеристики электровседорожника Ocean только в ноябре, однако одной цифрой всё же поделился. Как он сам сообщил в Твиттере, силовая установка топовой модификации кроссовера сможет развивать более 400 кВт (545 л.с.). Это больше, чем у основных конкурентов — Tesla Model Y и Ford Mustang Mach‑E, а также превосходит показатели самой дорогой из официально анонсиро­ванных версий BMW iX.