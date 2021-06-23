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Электрокроссовер Fisker Ocean внезапно стал мощнее Tesla Model Y и BMW iX

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Дмитрий Елизаров

Глава компании Fisker Хенрик Фискер пообещал раскрыть все технические характеристики электровседорожника Ocean только в ноябре, однако одной цифрой всё же поделился. Как он сам сообщил в Твиттере, силовая установка топовой модификации кроссовера сможет развивать более 400 кВт (545 л.с.). Это больше, чем у основных конкурентов — Tesla Model Y и Ford Mustang Mach‑E, а также превосходит показатели самой дорогой из официально анонсиро­ванных версий BMW iX.

  • Самая мощная модификация вседорожника получит название Extreme. Ранее Хенрик Фискер сообщал о намерении выпустить версию Ocean, способную ускориться до 100 км﻿/﻿ч примерно за 3 секунды — судя по всему, об этой версии и идёт речь. Таким образом, вседорожник может стать примерно на полсекунды динамичнее самых мощных модификаций Mustang Mach‑E и Model Y.
  • BMW iX, представ­ленный в начале июня, в версии xDrive50 также оснащается двухмоторной силовой установкой, но её отдача составляет только 523 л.с.
  • Моторы самой доступной полноприводной модификации Fisker Ocean будут развивать, по официальным данным, 225 кВт (306 л.с.). Однако у электро­кроссовера появится и ещё более бюджетная версия с единственным двигателем на задней оси. О ней пока известна только цена — 37 499 долларов (2,74 миллиона рублей). На одной зарядке вседорожник сможет проезжать от 400 до 480 километров в зави­симости от ёмкости аккумулятора и мощности двигателей.
  • Ожидается, что поставки кроссовера покупателям в США начнутся в четвёртом квартале года, а в следующем при поддержке компании Magna вседорожник Fisker Ocean появится и в Европе.

Какой кроссовер вам кажется симпатичнее?

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