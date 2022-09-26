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Электрокроссовер Faraday Future превзошёл по запасу хода Tesla Model X — получено подтверждение
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Кирилл Малышев

Электрический кроссовер Faraday Future FF91 получил рейтинг EPA (Агентство по охране окружающей среды США), подтверждающий запас хода на одной зарядке до 613 километров. Это превосходит показатели всех версий его основного конкурента — Tesla Model X, отмечает Car Buzz.

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  • Создатели машины говорят, что заслуга лежит, среди прочего, на очень эффективной силовой установке. Она максимально накапливает энергию при рекуперации и преобразует её в движение машины с минимальными потерями.
  • Кроссовер FF91 получил батарею ёмкостью 130 кВт·ч. Она почти на треть больше, чем максимально предлагает Tesla, однако по автономности последняя проигрывает модели Faraday Future меньше 10%.

Для своего первенца стартап обещает разгон до сотни в пределах 2,4 секунды и трёхмоторную силовую установку отдачей 1065 л.с. Серийного производства ждут ещё с 2018 года. Теперь сборка должна стартовать в III квартале этого года.

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