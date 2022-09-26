Электрокроссовер Faraday Future превзошёл по запасу хода Tesla Model X — получено подтверждение

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Взгляните на очень большой экран в электрокаре Faraday Future. Он управляется голосом
В Испании водитель зарабатывал, принимая на себя чужие штрафы с дорожных камер
Кирилл Малышев
Электрический кроссовер Faraday Future FF91 получил рейтинг EPA (Агентство по охране окружающей среды США), подтверждающий запас хода на одной зарядке до 613 километров. Это превосходит показатели всех версий его основного конкурента — Tesla Model X, отмечает Car Buzz.
Для своего первенца стартап обещает разгон до сотни в пределах 2,4 секунды и трёхмоторную силовую установку отдачей 1065 л.с. Серийного производства ждут ещё с 2018 года. Теперь сборка должна стартовать в III квартале этого года.