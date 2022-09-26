Электрокроссовер Faraday Future превзошёл по запасу хода Tesla Model X — получено подтверждение

Создатели машины говорят, что заслуга лежит, среди прочего, на очень эффективной силовой установке. Она максимально накапливает энергию при рекуперации и преобразует её в движение машины с минимальными потерями.

Кроссовер FF 91 получил батарею ёмкостью 130 кВт·ч. Она почти на треть больше, чем максимально предлагает Tesla , однако по автономности последняя проигрывает модели Faraday Future меньше 10%.

Для своего первенца стартап обещает разгон до сотни в пределах 2,4 секунды и трёхмоторную силовую установку отдачей 1065 л.с. Серийного производства ждут ещё с 2018 года. Теперь сборка должна стартовать в III квартале этого года.