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Электрокроссовер Cadillac Lyriq получил полноприводную версию

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Дмитрий Елизаров

Компания Cadillac обнародовала некоторые характеристики новой, полноприводной модификации электрокроссовера Lyriq. Как пишет Car&Driver со ссылкой на заявление компании, она получит два электромотора (по одному на каждой оси) с отдачей около 500 л.с. Это сделает Lyriq мощнее Audi e-tron, но поставит в один ряд с BMW iX.

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  • Также компания Cadillac рассказала о тяговых способностях нового кроссовера. На буксир он сможет брать прицепы весом до 1588 килограммов.
  • На этапе премьеры серийного кроссовера Lyriq располагал только одномоторной модификацией. Заднеприводная версия электрокара выдаёт 340 л.с., а 100-киловаттный аккумулятор обеспечит ему запас хода около 500 километров по стандарту EPA. Издание предполагает, что двухмоторный Lyriq сохранит ту же батарею, и, соответственно, его запас хода окажется чуть меньше.
  • Премиальный электровседорожник Audi e-tron оснащается двумя электромоторами на 408 л.с., но у него есть заряженная версия с литерой S, которая располагает уже 503 л.с. BMW iX в исполнении xDrive50 тоже оснащается двумя двигателями: они развивают 523 л.с.

Приём заказов на вседорожник Cadillac рассчитывала открыть ещё в прошлом году, но стартует он лишь 19 мая. Цены при этом за прошедший год не изменились. Самый доступный Lyriq обойдётся покупателю минимум в 59 990 долларов. Выпуск полноприводной модификации запланирован на осень.

Если премиальный электрокроссовер, то какой марки?

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