Электрокроссовер Cadillac Lyriq получил полноприводную версию

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Дмитрий Елизаров
Компания Cadillac обнародовала некоторые характеристики новой, полноприводной модификации электрокроссовера Lyriq. Как пишет Car&Driver со ссылкой на заявление компании, она получит два электромотора (по одному на каждой оси) с отдачей около 500 л.с. Это сделает Lyriq мощнее Audi e-tron, но поставит в один ряд с BMW iX.
Приём заказов на вседорожник Cadillac рассчитывала открыть ещё в прошлом году, но стартует он лишь 19 мая. Цены при этом за прошедший год не изменились. Самый доступный Lyriq обойдётся покупателю минимум в 59 990 долларов. Выпуск полноприводной модификации запланирован на осень.