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Электрокроссовер BYD Tang обновился и может проезжать до 730 километров

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Кирилл Малышев

В Китае дебютировала рестайлинговая версия электрического вседорожника BYD Tang. Продажи начнутся до конца месяца по цене от 280 000 до 350 000 юаней (3,7–4,6 миллиона рублей), сообщает AutoHome. Это примерно на 400 000 рублей дороже, чем стоил предшественник.

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  • У версии с одним электромотором батареи ёмкостью 108,8 кВт·ч хватит, чтобы проехать без подзарядки до 730 километров. Замеры производились по китайскому циклу CLTC. Полноприводное исполнение с парой двигателей (517 л.с., 4,4 секунды до сотни) имеет автономность 635 километров. Базовая версия получила один мотор и аккумулятор попроще, поэтому проходит до 600 километров.
  • Дизайн выполнен в новой стилистике марки, которая называется Dragon face. Однако заметно переоформили только переднюю часть кузова: в профиль и сзади кроссовер почти не изменился. Он также получил 21-дюймовые диски нового дизайна.
  • Впервые модель предложат с раздельными сиденьями второго ряда. «Капитанские» кресла оснащены подлокотниками, электрорегулировками, обогревом, вентиляцией и массажёром. Версия со сплошным диваном осталась в гамме, и она дешевле.
  • Дисплей мультимедийной системы с диагональю 15,6 дюйма можно вращать и ориентировать по своему вкусу: вертикально или горизонтально. Сама мультимедийка теперь поддерживает сеть 5G, а передняя панель имеет фоновую подсветку. В список оборудования модели вошла система полуавтономного вождения DiPilot.

Ранее в апреле компания BYD объявила, что полностью прекратила выпуск бензиновых автомобилей. В гамме остались только гибриды и электрокары. Решение вызвано рекордным спросом на «экологичные» модели, взлетевшим за последнее время на сотни процентов.

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