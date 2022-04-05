Электрокроссовер BYD Tang обновился и может проезжать до 730 километров

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Китайская марка BYD показала конкурента Tesla Model 3
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Кирилл Малышев
В Китае дебютировала рестайлинговая версия электрического вседорожника BYD Tang. Продажи начнутся до конца месяца по цене от 280 000 до 350 000 юаней (3,7–4,6 миллиона рублей), сообщает AutoHome. Это примерно на 400 000 рублей дороже, чем стоил предшественник.
Ранее в апреле компания BYD объявила, что полностью прекратила выпуск бензиновых автомобилей. В гамме остались только гибриды и электрокары. Решение вызвано рекордным спросом на «экологичные» модели, взлетевшим за последнее время на сотни процентов.