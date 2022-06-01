Электрокроссовер BMW iX1 представлен официально: 313 сил и 432 километра на одной зарядке

Электрокроссовер будет доступен в единственном исполнении xDrive30. Как следует из обозначения, он полноприводный. Два электромотора суммарно выдают 313 л.с. и 494 Нм момента. Разгон до 100 км/ч занимает 5,7 секунды. Максимальная скорость ограничена, чтобы избежать слишком быстрого разряда батареи, на 180 км/ч.

Расположенный под полом в пределах колёсной базы аккумулятор имеет 64,7 кВт•ч полезной ёмкости. В идеальных условиях экономичного вождения его должно хватать на 438 километров пробега. Батарея поддерживает зарядку постоянным током до 130 кВт. С её помощью кроссовер может пополнить энергию с 10% до 80% менее чем за полчаса.

Для увеличения запаса хода используется настраиваемый режим рекуперации. Проложить маршрут в навигации можно с учётом доступности зарядных точек. В качестве бонуса будущие владельцы BMW iX1 получают годовой бесплатный доступ к европейской сети зарядных станций Ionity. Оптимизированное ПО плавно снижает ток зарядки по мере наполнения батареи, продлевая её срок службы.

Габариты BMW iX1 не отличаются от модификаций X1 с ДВС: 4500х1845х1642 миллиметра при колёсной базе 2692 миллиметра. Однако перепутать снаружи машины сложно. Экологически чистое исполнение отмечено снаружи ярко-голубыми акцентами на порогах, бамперах и решётке радиатора.

Конструкция передней части кузова несколько отличается от бензиновых и дизельных версий X1. Инженеры соединили элементы силовой структуры с батареей, сделав и её частью системы обеспечения жесткости. При этом аккумулятор тщательно защищён от повреждений при аварии.

Элементы электропривода сократили объём багажника. Если у BMW X1 он предоставляет для поклажи от 540 до 1600 литров, то у электромобиля — от 490 до 1495 литров. «Зелёную» версию можно эксплуатировать и с прицепом массой до 1200 килограммов (2000 килограммов для Х1).

В силу специфики силовой установки у BMW iX1 отличается шумоизоляция. Звуковое сопровождение для электрического и гибридного «икс-первого» разработал известный композитор Ханс Циммер.

По части оснащения электрический iX1 ни в чём не обделён по сравнению с кроссоверами с ДВС. Из нюансов комплектации следует отметить литые диски особого дизайна, снижающие завихрения воздуха, и уже включённую по умолчанию адаптивную М-подвеску.

Выпуск электрокроссовера BMW iX1 наладят вместе с бензиновыми, дизельными и гибридными версиями X1 на конвейере завода в Регенсбурге. Баварцы перестроили его сборочные линии таким образом, чтобы их можно было гибко подстраивать под разные типы машин. Здесь же станут производить и аккумуляторы для электрокаров.