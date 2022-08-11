Электрокроссовер Acura Precision EV Concept: первое видео

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Новая Integra станет последней моделью Acura с ДВС
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Александр Шохинов
Компания Acura опубликовала на своём YouTube-канале первый видеотизер концептуального электрического кроссовера Precision EV. Новинка должна показать новый фирменный дизайн автомобилей бренда. Все подробности о техническом оснащении модели будут раскрыты на мероприятии Monterey Car Week 18 августа.
В конце мая японский производитель объявил, что последней моделью с традиционным ДВС станет новое поколение Integra. При этом с гибридными силовыми установками компания связываться не намерена, так что все будущие модели будут только электрическими.