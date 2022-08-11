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Электрокроссовер Acura Precision EV Concept: первое видео
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Александр Шохинов

Компания Acura опубликовала на своём YouTube-канале первый видеотизер концептуального электрического кроссовера Precision EV. Новинка должна показать новый фирменный дизайн автомобилей бренда. Все подробности о техническом оснащении модели будут раскрыты на мероприятии Monterey Car Week 18 августа.

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  • Предположительно, модель будет построена на архитектуре GM Ultium. Также ожидается, что в движение кроссовер будет приводить полностью электрическая силовая установка американского производства.
  • Производство серийного электрокроссовера Acura планируется наладить на заводе General Motors в американском городе Спринг-Хилл. На этой же площадке собирают Cadillac Lyriq, пишет Carscoops.
  • В перспективе бренд Acura планирует расширить свою линейку электрокаров. К 2030 году материнская компания Honda намерена представить 30 электромобилей в разных классах, включая суперкар.
  • При этом в сотрудничестве с американским концерном GM планируется выпустить не менее десятка бюджетных электрокаров.

В конце мая японский производитель объявил, что последней моделью с традиционным ДВС станет новое поколение Integra. При этом с гибридными силовыми установками компания связываться не намерена, так что все будущие модели будут только электрическими.

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