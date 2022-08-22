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Электрокары Zetta не будут выпускать в России
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Дмитрий Елизаров

Российский проект Zetta, в рамках которого разрабатывался компактный доступный электромобиль, закрыт. Об этом пишет телеграм-канал «Русский автомобиль» со ссылкой на источники в руководстве проекта. Успели собрать всего пять экземпляров, но, судя по некоторым деталям в сообщении, продолжение разработки Zetta возможно за рубежом.

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  • Автор канала говорит, что ему удалось прокатиться на одном из последних собранных экземпляров электрокара, и отмечает явный прогресс в качестве сборки интерьера и достойные ездовые характеристики Zetta. Однако при этом утверждается, что от сборки электромобилей на территории России руководство проекта отказалось.
  • Связывают это решение с недостатком финансирования. Ещё осенью 2020 года сообщалось, что российский Минпромторг отказал компании в выделении дополнительного финансирования на сумму около 100 миллионов рублей от Фонда развития промышленности. Эти средства предполагалось потратить на организацию производственной площадки.
  • Глава Zetta Денис Щуровский тогда заявлял, что проект будет искать частных инвесторов, но, судя по всему, найти их так и не удалось. Тем не менее автор канала утверждает, что проект может получить дополнительное развитие, хотя и не вдаётся в подробности: не исключено, что Zetta переедет за границу.

Компактный электрокар планировалось оснащать мотор-колёсами на 24,5 л.с. каждый — от двух до четырёх в зависимости от версии — и батареями ёмкостью до 32 кВт⋅ч. В августе 2020 года сообщалось, что базовая цена Zetta Module 1 составит 550 тысяч рублей.

У Zetta были перспективы на российском рынке?

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