Электрокары Zetta не будут выпускать в России

Материал по теме
Спрос на электромобили растёт: какие модели покупают в России и как развивается инфраструктура
АвтоВАЗ запатентовал необычные вентиляционные дефлекторы
Дмитрий Елизаров
Российский проект Zetta, в рамках которого разрабатывался компактный доступный электромобиль, закрыт. Об этом пишет телеграм-канал «Русский автомобиль» со ссылкой на источники в руководстве проекта. Успели собрать всего пять экземпляров, но, судя по некоторым деталям в сообщении, продолжение разработки Zetta возможно за рубежом.
Компактный электрокар планировалось оснащать мотор-колёсами на 24,5 л.с. каждый — от двух до четырёх в зависимости от версии — и батареями ёмкостью до 32 кВт⋅ч. В августе 2020 года сообщалось, что базовая цена Zetta Module 1 составит 550 тысяч рублей.