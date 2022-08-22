Электрокары Zetta не будут выпускать в России

Автор канала говорит, что ему удалось прокатиться на одном из последних собранных экземпляров электрокара, и отмечает явный прогресс в качестве сборки интерьера и достойные ездовые характеристики Zetta

. Однако при этом у

тверждается, что от сборки электромобилей на территории России руководство проекта отказалось.